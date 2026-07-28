Elena perdió la visión del ojo izquierdo por una lesión en el nervio óptico y no podía transmitir la luz al cerebro

Ella pidió estar acompañada de Joe, su perra guía, durante la operación y ambas vivieron el posoperatorio juntas

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Elena tiene 67 años. Hace un par de semanas, entró en el Hospital Molinette de Turín para operarse y así recuperar la visión. Después de quedarse ciega hace cinco años en un accidente de coche, ahora ha vuelto a ver por el ojo derecho gracias a un autotrasplante del izquierdo de parte de la retina, según informa 'AFP'.

Ella pidió estar acompañada de Joe, su perra guía, durante la operación y el hospital le concedió ese deseo. Las dos han vivido juntas el posoperatorio y Elena se ha podido sentir acompañada de su fiel compañera.

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Una intervención pionera

Elena se sometió a una intervención pionera que consistía en un autotrasplante de parte de la retina del ojo izquierdo, del segmento anterior, una porción de la esclerótica y de las células limbares y estaminales, que son aquellas que deben permitir al tejido trasplantado permanecer trasparente, de acuerdo con el hospital.

Ella perdió la visión del ojo izquierdo por una lesión en el nervio óptico, que no podía transmitir la luz al cerebro. Pero las estructuras oculares permanecieron intactas. En el caso del ojo derecho, ya afectado por una maculopatía, sufrió traumatismos que comprometieron "de forma irremediable la retina y la transparencia de la córnea". "La destrucción total de la parte que contiene las células madre hacía completamente imposible un trasplante de córnea clásico", asegura el hospital.

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"Me siento como una neonata que redescubre la vida", confiesa Elena

Pero lo que parecía "insalvable", ha sido posible gracias al doctor Michele Reibaldi y su equipo médico. Ellos trasplantaron las estructuras sanas del ojo izquierdo al derecho, donde el nervio óptico no se vio afectado por el accidente y permanecía intacto. "Aprovechando los tejidos sanos, pero que ya no cumplían su función, del ojo izquierdo, los médicos extrajeron y transfirieron al derecho un bloque anatómico completo que incluía la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez en el mundo, la parte central de la retina, la mácula", explica el hospital.

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Después de la operación, Elena pudo volver a ver s u hijo y ver a su querida Joe. Ella misma reconoce que su vida ha vuelto a cambiar por completo: "Me siento como una neonata que redescubre la vida y todas sus cosas. He conseguido reconocer un billete de 20 euros e incluso ver la cifra. Me siento como una niña".