Una paciente del Hospital de Gran Canaria ha denunciado al centro asegurando que permaneció casi dos meses con una aguja quirúrgica en su pelvis

La paciente asegura que el fragmento de la aguja tuvo que ser extraído en un centro privado al que ella misma se tuvo que trasladar

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Gran CanariaUna mujer ha denunciado haber sufrido una posible negligencia médica en Las Palmas de Gran Canaria. Según ha informado el medio de comunicación 'Canarias 7', la paciente ha presentado una querella por la atención sanitaria recibida tras una intervención ginecológica realizada el 19 de agosto de 2025 en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.

Al parecer, la mujer ha presentado una denuncia en la que asegura que, durante una operación llevada a cabo en el centro médico canario, se rompió una aguja de sutura y que un fragmento quedó en su pelvis, donde permaneció casi dos meses hasta ser extraído en un centro privado al que ella misma se tuvo que trasladar.

El hallazgo de la aguja en la pelvis de la paciente

La denuncia a la que ha tenido acceso 'Canarias 7' está dirigida contra una ginecóloga y un médico de Atención Primaria y, en ella, se les atribuye presuntos delitos de lesiones por imprudencia profesional y falsedad documental. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso el medio de comunicación anteriormente citado, la existencia del cuerpo extraño quedó reflejada en la historia clínica del ingreso hospitalario.

La paciente afirma que recibió el alta el 21 de agosto de 2025 sin que se hubiera retirado el fragmento metálico. Posteriormente, una radiografía realizada el 16 de septiembre en el Hospital Vithas Las Palmas detectó un cuerpo metálico intrapélvico compatible con una aguja quirúrgica, un hallazgo que, según la denunciante, también fue confirmado mediante una ecografía a la que se tuvo que someter.

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Tras detectar este cuerpo extraño en su pelvis, el equipo médico del hospital privado canario le extrajo la aguja el pasado 17 de octubre de 2025 mediante una laparoscopia.

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La denuncia interpuesta por la paciente

Según recoge 'Canarias7', la querella identifica como cirujana principal a la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital y solicita que se investigue su trabajo. Además, en la denuncia interpuesta también se pide aclarar una supuesta atención en el servicio de Urgencias del Materno Infantil el 6 de septiembre de 2025 por un episodio de sangrado vaginal. La paciente sostiene que esa asistencia no figura en la copia de su historia clínica y solicita que se determine si se produjo y qué actuaciones se llevaron a cabo.

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Otro de los aspectos recogidos en la querella se refiere a la extracción del fragmento metálico. Según la afectada, la intervención estaba prevista por el Servicio Canario de la Salud para el 8 de octubre de 2025, pero fue suspendida por la baja médica de la facultativa encargada, sin que se asignara un nuevo equipo de manera inmediata. Ante esta situación, decidió acudir a la sanidad privada.

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La denuncia también incluye diversas actuaciones atribuidas a un médico de Atención Primaria, cuya participación en el proceso deberá ser esclarecida judicialmente, según señala 'Canarias7'. Entre las diligencias solicitadas figura una auditoría completa de la historia clínica electrónica para determinar qué profesionales accedieron a ella y si se produjo alguna modificación o eliminación de datos.

"La querellante pide que se investiguen diversas gestiones asistenciales, contactos con otros facultativos y comunicaciones que atribuye a este profesional durante el proceso y, en particular, las circunstancias en las que -según sostiene- habría accedido a dependencias internas y áreas quirúrgicas del Materno Infantil vestido con bata sanitaria, pese a no prestar servicio en ese hospital, así como su presencia junto a la paciente antes y después de la intervención. Todos esos extremos, subraya el propio documento, deberán ser comprobados por la autoridad judicial", recogen desde el medio de comunicación canario.

Reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Canario de la Salud

Por otro lado, la paciente ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Canario de la Salud para reclamar una posible indemnización por los daños físicos, psicológicos y económicos que asegura haber sufrido.

También ha solicitado medidas para limitar accesos a su historial médico y evitar coincidencias con los profesionales implicados, así como una reclamación deontológica ante el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.