El hospital tuvo que intubar a la joven de Antioquía, Colombia, tras acabar en coma durante varios días

Los médicos atribuyeron este episodio crítico a un choque anafiláctico relacionado con la administración de un medicamento

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María Fernanda 'Mafer' Rodríguez, la mujer del influencer mexicano 'Soy el May', pierde la vista y queda parapléjica tras dar a luz. El nacimiento de su bebé se desarrolló sin anomalías y no tuvo ningún riesgo para la recién nacida, pero ella sufrió una parada cardiorrespiratoria que se extendió entre cinco y siete minutos.

Los médicos atribuyeron este episodio crítico a un choque anafiláctico relacionado con la administración de un medicamento para controlar los dolores, según explica el propio influencer en redes sociales. El hospital tuvo que intubar a la joven de Antioquía (Colombia) tras acabar en coma durante varios días.

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Su estado de salud se agravó por una bacteria intrahospitalaria

El pronóstico de María Fernanda era delicado, ya que se agravó por una bacteria intrahospitalaria que le provocaba picos de fiebre. Su madre se trasladó a la ciudad de Medellín tras conocer la noticia y asumir el cuidado de la joven a la espera de recibir novedades sobre su estado de salud.

Cuando despertó del coma, María Fernanda había perdido la visión y la movilidad, quedando parapléjica debido a los graves daños neurológicos sufridos. "Mi hija nació sana y salva; mi esposa Mafer no lo está. Ya lleva 45 días hospitalizada", afirmó 'Soy El May' en redes sociales. En el comunicado, aseguró que estos problemas de salud habrían provocado "una crisis de ansiedad" en su mujer, que ahora estaba consciente y estable.

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"No nos están explicando qué medicamente le están dando", denuncia su marido

El youtuber denuncia en su comunicado las presuntas irregularidades que habrían llevado a su mujer a perder la visión y la movilidad: "No nos están explicando qué medicamente le están dando. Ella dice que no ve". Así, afirma que varios procedimientos médicos previstos para Mafer en su tratamiento intensivo se habrían visto retrasados por la presunta falta de material sanitario en el hospital, entre los que incluyó una resonancia magnética.

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"Lo único que le importa aquí a esta gente es cobrarme y mandarme los estados de cuenta", asegura en redes sociales. Ahora, el youtuber habría impulsado una iniciativa solidaria a través de GoFundMe en la que piden ayuda económica para cubrir el tratamiento de Mafer, cuyos elevados gastos médicos ya ascenderían a 3,8 millones de pesos (unos 190.000 euros). Así lo ha declarado él mismo en una entrevista para el medio 'TVNotas'.