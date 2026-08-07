La OMS recomienda priorizar el estudio de la vacuna contra el ébola 'Ervebo' para su uso en el brote del Congo

Datos preliminares mostraban que 'Ervebo' ofrecía cierto grado de protección cruzada contra Bundibugyo en animales

El brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue expandiéndose: hay 1.400 muertos y 3.200 casos confirmados

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El Grupo Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la priorización de vacunas candidatas (TAG-CVP, por sus siglas en inglés) para la respuesta al brote de la enfermedad por el virus de Bundibugyo ha recomendado incluir 'Ervebo', la única vacuna contra el ébola autorizada, en un ensayo de fase 3 para estudiar su eficacia en el contexto del brote actual en República Democrática del Congo (RDC).

Eficacia en animales de la vacuna 'Ervebo'

Tras la declaración, el 16 de mayo, de una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo (BVD) en la República Democrática del Congo, los grupos asesores de la OMS comenzaron a analizar las vacunas y los tratamientos disponibles para este tipo de ébola.

En sus primeras recomendaciones, los expertos recomendaron que 'Ervebo', autorizada contra el ébola 'Zaire', no se utilizara fuera de entornos de investigación cuidadosamente diseñados, para permitir la evaluación de su eficacia contra Bundibugyo.

El 31 de julio, en su tercera reunión, los miembros del TAG-CVP analizaron datos preliminares de estudios en animales que mostraban que 'Ervebo' ofrecía cierto grado de protección cruzada contra Bundibugyo en animales, en particular contra la muerte por la enfermedad.

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El grupo evaluó los niveles de seguridad, eficacia, disponibilidad e implementación de esta posible vacuna y los miembros coincidieron en que no existían problemas de seguridad si se utilizaba en el contexto de un brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en el que se vacunara a los contactos de los casos.

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Por ello, los expertos han publicado un nuevo informe en el que recomiendan que se priorice la inclusión de 'Ervebo' en un ensayo clínico aleatorizado de fase 3, sin necesidad de una evaluación previa de fase 2, para demostrar su eficacia en el contexto del brote actual y ante la ausencia de vacunas específicas contra el ébola 'Bundibugyo'.

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Aun así, han precisado que una vacuna específica para Bundibugyo seguiría siendo la opción preferida, aunque todavía no se dispone de datos preliminares sobre las vacunas candidatas. Si se obtuvieran datos suficientes sobre la eficacia de 'Ervebo', también sería necesario facilitar la producción y el acceso a las vacunas a gran escala y ponerlas a disposición de las poblaciones afectadas, según han señalado.