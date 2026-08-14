La Unidad de Cardiopatías Familiares del Servicio Murciano de Salud goza de prestigio nacional y europeo, aunque su personal advierte que corre el riesgo de “morir de éxito”

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La Unidad de Cardiopatías Familiares del Servicio Murciano de Salud, la joya de la corona del sistema sanitario regional, está colapsada. Tanto que a Antonio, un usuario con antecedentes familiares genéticos ha recibido una citación para ser vigilado por los especialistas el 18 de enero de 2028. El personal reconoce sin ambages que el servicio corre el riesgo de “morir de éxito” si no recibe refuerzos.

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Un servicio de referencia nacional y europea con poco personal

Lo cuenta el diario 'La Verdad'. Antonio, vecino de Murcia, acudió el pasado martes al Hospital Virgen de la Arrixaca siguiendo el consejo de su médica de familia. Su padre había fallecido recientemente por un infarto asociado a una alteración genética hereditaria, y el criterio clínico apuntaba a la necesidad de ser evaluado en la Unidad de Cardiopatías Familiares para descartar la presencia de la misma mutación.

Lo que no esperaba era que la cita preventiva, destinada precisamente a estos casos, quedara fijada para el 18 de enero de 2028. “El cardiólogo le atendería el 18 de enero de 2028”, recoge el citado medio. Año y medio de espera para una consulta cuyo objetivo es anticiparse a una posible enfermedad grave.

La sorpresa inicial dio paso a la preocupación. Antonio explicó su situación en el propio hospital y finalmente fue atendido sin tener que esperar hasta 2028. Pero su caso ha puesto de relieve el atasco que sufre la Unidad de Cardiopatías Familiares, un servicio de referencia nacional y europea que, según advierte el propio personal, corre el riesgo de “morir de éxito” si no recibe refuerzos. La saturación afecta especialmente a las llamadas consultas preventivas, aquellas destinadas a estudiar a familiares de pacientes ya diagnosticados con alguna cardiopatía hereditaria.

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Estas consultas son esenciales para detectar precozmente alteraciones genéticas que pueden provocar enfermedades graves, incluidas muertes súbitas. Cuando aparece un caso, el protocolo obliga a “tirar del hilo” vigilando a hijos, hermanos, padres y, en ocasiones, familiares más lejanos con el objetivo de evaluarlos.

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Si alguno presenta síntomas o el riesgo es elevado, la atención se acelera. Pero cuando los parientes están asintomáticos, la espera se alarga. Y ahí es donde el sistema se atasca. “El equipo humano de la unidad no da para más”, recoge ‘La Verdad’, que explica que la prioridad recae en pacientes ya diagnosticados y en primeras consultas de personas con sospecha de cardiopatía.

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Un único cardiólogo a tiempo completo

La Unidad de Cardiopatías Familiares de La Arrixaca funciona desde 2003 y ha atendido ya a 21.000 pacientes de 7.000 familias, con unas 350 familias nuevas cada año. Su jefe, Juan Ramón Gimeno, describe la situación con claridad: “Cada semana tenemos dos consultas de tarde de alta resolución destinadas al ‘screening’ de familiares. Estas son las que están muy retrasadas”. Gimeno es, además, el único cardiólogo a tiempo completo del servicio. El hospital cuenta con otro facultativo asignado, pero está de baja de larga duración. A ello se suman cuatro cardiólogos colaboradores que apoyan en las consultas preventivas de tarde, insuficientes para absorber la demanda creciente.

El jefe del Servicio de Cardiología, Domingo Pascual, apunta a un problema estructural por falta de planes específicos que favorezcan la especialización. Por su parte, la Consejería de Salud sostiene que “la atención a los pacientes siempre se prioriza en función del criterio médico de los facultativos”, y recuerda que las citas preventivas “no son prioritarias y no hay constancia de patología”. También señala que el tiempo asignado “no implica que el paciente pueda ser llamado antes en función de la evolución del servicio y del criterio médico”.

Las cardiopatías hereditarias que se estudian en la unidad incluyen la miocardiopatía hipertrófica, la más frecuente, causada por alteraciones en la musculatura cardíaca; la miocardiopatía dilatada, que afecta también al músculo del corazón y supone alrededor del 20 % de los casos; y otras de menor incidencia, como la miocardiopatía arritmogénica hereditaria y las alteraciones del sistema eléctrico cardíaco.