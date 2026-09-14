La Fundación 'Pequeño Deseo' cumple el sueño de Ely y la convierte en princesa: todos los detalles de la organización del evento

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MadridLa Fundación Pequeño Deseo ha convertido el sueño de Ely en realidad. La pequeña de seis años lleva meses en tratamiento por un tumor cerebral, pero ella siempre ha tenido claro que más allá de su lucha, deseaba ser princesa, y así ha sido.

Una carroza recogió a Ely y a sus padres para llevarles hasta el Palacio de los Duques de Pastrana. Ella llevaba puesto su vestido de princesa y sus padres correspondían la ocasión con trajes de reyes. Una vez en su castillo, la pequeña fue recibida por toda una corte que la esperaba con los brazos abiertos y también estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida para nombrarla princesa.

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Jorge Blass hizo que el momento fuese aún más mágico haciendo aparecer por sorpresa la corona que la nombraría princesa de toda esa gran corte que ha hecho realidad el sueño de una pequeña gran luchadora. “Hubo música, baile, regalos y una emoción difícil de explicar”, confesaron desde la Fundación a través de un post con varias fotos del momento publicadas en redes sociales.

“Pero cumplir un deseo significa mucho más para un niño que atraviesa una grave enfermedad. Significa tener algo bonito que esperar, recuperar por unas horas el protagonismo sobre su propia vida y llevarse un recuerdo capaz de seguir dando fuerza mucho después de que termine ese día. Y eso es precisamente lo que hacemos desde Fundación Pequeño Deseo desde hace 26 años”.

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Así consiguieron cumplir el sueño de Ely

“Ely se ha convertido en la protagonista de nuestro deseo número 8.000. Detrás de esa cifra hay 8.000 niños y adolescentes, 8.000 familias y 8.000 momentos de ilusión que han acompañado procesos muy difíciles”. Además, en las historias de Instagram de la Fundación, enseñaron paso por paso cómo fue el proceso de caracterización de todas las personas que formaron parte de esa corte de Ely y cómo la pequeña recibía el vestido de princesa que habían diseñado para ella. Ely también llevaba una varita mágica con una estrella dorada que no soltó en ningún momento.

Cuando Ely llegó al palacio todo estaba perfectamente preparado: la música, el baile y todas sus damas que se arrodillaron ante la princesa Ely cuando ella y sus padres paseaban por la alfombra del palacio a su llegada. Hasta que sentaron a la pequeña en su trono dorado, como una verdadera princesa, donde recibió la corona de Jorge Blass.