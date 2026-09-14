Cuando era pequeña consiguió vencer el cáncer y ahora ha creado una unidad de investigación junto a su hermana investigadora

Nace la primera unidad de investigación de la leucemia infantil en España

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Isabel Pérez es una médica de familia que cuando era pequeña sobrevivió al cáncer y que ahora, junto a su hermana investigadora Victoria, han presentado este lunes en Madrid la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil de España que permitirá generar conocimiento, personalizar y mejorar los tratamientos que reciben estos pacientes para ofrecerles estrategias más precisas, seguras y eficaces.

Ella conoce bien lo importante que es escuchar a los afectados para conocer sus necesidades y poder curarlos para “que tengan una calidad de vida”. Algo que podrán conseguir gracias a su iniciativa que permitirá “salvar la vida de pacientes como mi hermana”, ha subrayado Victoria. El proyecto ha sido puesto en marcha en el Hospital Niño Jesús de Madrid con la ayuda de la ‘Fundación Unoentrecienmil’.

En el mismo hospital fue donde trataron a Isabel y donde consiguió vencer la batalla más dura de su vida, pero gracias a ella y a muchos otros profesionales “esta unidad une la parte clínica con la investigación, lo que permitirá aumentar la supervivencia, disminuir los efectos secundarios y mejorar la detección precoz”. Las hermanas no se separaron en todo el proceso oncológico. Victoria permaneció al lado de Isabel en todo momento y para Isabel fue una parte fundamental en su lucha: "Sin su apoyo no hubiese sido capaz de llevarlo".

De permanecer juntas a salvar vidas unidas

Y los padres de las hermanas vivieron este vínculo como algo muy especial: "No olvidaré nunca que cuando le comunicamos a Victoria, la enfermedad de su hermana, me miró y dijo: "No se va a morir"".

Ahora, 15 años después miran hacia atrás y comprenden cómo el proceso oncológico les influyó el resto de su vida: "Al final te acompaña siempre y ahora soy médico y Victoria es investigadora". Gracias a estas dos hermanas que un día permanecieron juntas y vencieron al cáncer, muchos otros niños podrán hacerlo cuando consigan dar comienzo al prometedor proyecto y que "va a integrar tanto a investigadores como a médicos".