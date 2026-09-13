El músico mallorquín Bernat Xavier Xamena completará 17 Ironmans en 17 días

Se trata de una iniciativa para recaudar fondos y honrar la memoria de Marta, una niña de 8 años que falleció por un tumor cerebral

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El triatleta mallorquín Bernat Xavier Xamena completará 17 Ironmans en 17 días, uno en cada comunidad autónoma de España, para dar visibilidad a la investigación del cáncer infantil y recaudar fondos para nuevos tratamientos.

Se trata de la iniciativa 'Estrella 17', que fue presentada en un acto celebrado en el patio del Consolat de Mar, en Palma.

En beneficio de la asociación L'Estrella de na Marta

El acto será a beneficio de la asociación L'Estrella de na Marta y cuenta con la colaboración de la asociación El Sueño de Vicky, según ha informado el Govern.

"Todos los que estamos hoy aquí compartimos el objetivo de luchar por tantas estrellas que, como Marta, brillan muy fuerte y nos recuerdan la importancia de invertir en investigación y en prevención. Ningún niño debería vivir una situación de este tipo, pero ya que desgraciadamente suceden, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que haya más investigación, más opciones, más esperanza y más futuro", afirmaba el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, durante el acto de presentación.

Con ese espíritu, ha subrayado, nació el reto 'Estrella 17', un reto solidario con el que Xamena recorrerá las 17 comunidades autónomas completando 17 Ironmans en 17 días. "Casi nada", ha apostillado Bauzá.