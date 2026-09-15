La mayoría de los hombres asocia ir al urólogo con ser una persona mayor o desconoce en qué consiste la consulta

Sufre una castración química tras esperar 514 días para ser atendido por un urólogo que le diagnosticó un cáncer de próstata en Valencia

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Las mujeres están más concienciadas con las revisiones ginecológicas que los hombres con las suyas en el urólogo. Más del 80% de los varones no tienen un diagnóstico a tiempo porque no acuden al médico. Y lo cierto es que a partir de los 50 años, la consulta debería ser obligatoria.

Más de la mitad de los hombres no acuden al urólogo. La mayoría lo asocia a personas mayores mientras que las mujeres van, como mínimo, una vez al año.

"Hay cierto miedo a las consecuencias de los diagnósticos urológicos", según un doctor

Los médicos afirman que hay varias razones que explican esta realidad peligrosa para los hombres. "Hay cierto miedo a las consecuencias de los diagnósticos urológicos", explica el doctor Juan Leal, urólogo del Hospital Quirón. "Muchos varones tienen temor por la exploración rectal", añade Enrique Trilla, jefe de Urología en el Hospital Vall d'Hebron.

Otro de los problemas que provoca que los hombres no acudan a la consulta son el desconocimiento y la normalización de situaciones que deberían hacer saltar las alarmas. "No es normal levantarse más de una vez por la noche, no tiene que haber dificultad para miccionar, no es normal tener problemas de erección o de lívido", resalta el doctor Juan Leal.

Para evitar un diagnóstico de cáncer de próstata tardío, lo mejor es ir a consulta, sobre todo si tienes más de 50 años.