Carlos Plá Valencia, 28 ABR 2026 - 14:35h.

El hombre acudió a un centro de salud con dolores prostáticos y tuvo que esperar un año y cuatro meses para ser atendido por un urólogo que le diagnosticó un cáncer de próstata

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514 días tuvo que esperar un paciente valenciano para ser atendido por un urólogo de los dolores de origen protático que sufría. El hombre acudió a una primera consulta el día 24 de enero de 2022 a un centro de atención primaria. Después de ser atendido por una facultativa, le realizaron una analítica y tras conocer los resultados fue derivado al Servicio de Urología del Hospital público de la Comunidad Valenciana, que debía contactar con el paciente para fijar la cita.

257 días después, el hombre volvió hasta en dos ocasiones a visitar a la facultativa del centro de salud para informar que no había sido citado. Harto de la espera, el paciente acudió directamente al centro hospitalario donde le dieron cita para el día 23 de mayo de 2023, 514 días después de la primera propuesta de la facultativa.

En dicha consulta, el urólogo solicitó una ecografía y un análisis con PSA y le cita para el día 27 de junio de 2023. Posteriormente, le programaron una biopsia para el día 19 de julio de 2023, pero no tampoco se realiza y le vuelven a citar para el día 25 de octubre.

Ante los continuos retrasos y el aumento del malestar, el paciente presentó una queja al Servicio de Atención al Paciente.

Finalmente, una biopsia confirmó que el paciente tiene un “adenocarcinoma de próstata de gravedad 3/4 - máxima gravedad 4/4 y con un Gleason 8 avanzado de alto riesgo - Gleason máxima gravedad (9-10)”. Ante la grave clínica que presentaba, los servicios sanitarios le recomendaron la radioterapia y castración química, la cual se efectuó finalmente en el Instituto Valenciano de Oncología (IV0), donde continuó en tratamiento hasta el 12 de enero de 2024.

Reclamación al Consell Jurídic Consultiu

Tras los hechos acontecidos y las graves consecuencias que sufrió, el paciente presentó una reclamación ante el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana solicitando una indemnización de 36.237 euros a la Consellería de Sanitat.

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Según el reclamante se produjo un retraso en el inicio del tratamiento de 564 días, si se compara con los tiempos promedio normales de tratamiento y asistencia, debido a “motivos injustificados: desorganización, falta de compromiso, negligencia, descoordinación entre servicios, falta de control de tiempos en la gestión de las citas, errores y fallos (…)”. Todo ello, arguye, le generó “depresión, angustia, ansiedad, insomnio, molestias urinarias y riesgo acumulado por la falta de prevención, que determinaron un diagnóstico más grave de lo debido”.

Una vez analizado el caso, el Consell Jurídic Consultiu concluyó que hubo una demora injustificable en el tratamiento del paciente que resulta plenamente imputable a los servicios sanitarios.

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Reconocido el tratamiento tardío, el órgano consultivo señala que "en atención al contenido de los informes médicos aportados cabe concluir que la demora en el tratamiento no influyó en el pronóstico del paciente. Además, se afirma que esta dilación "no tuvo repercusión alguna en el desarrollo y pronóstico de la enfermedad oncológica".

Finalmente, el Consell Jurídic Consultiu ha admitido solo en parte la reclamación del afectado y frente a los 36.237 euros que pedía, le ha concedido tan solo 3.000 euros de indemnización por los daños morales sufridos por el paciente.