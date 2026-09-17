Redacción Uppers 17 SEP 2026 - 17:54h.

El fenómeno de somniloquia consiste en hablar e incluso decir frases estando completamente dormidos

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Muchos no saben los secretos que guarda nuestra mente en un lugar al que no podemos acceder estando conscientes. Y esto muchas veces se refleja en los sueños, por eso algunas personas hablan o incluso son capaces de moverse y ponerse de pie estando totalmente dormidos.

Sin embargo, a la mañana siguiente, si la persona intenta recordar algo de lo que hizo esa misma noche, no va a poder y dirá que no recuerda nada. Este fenómeno recibe el nombre de somniloquia según ha explicado el experto en sueño y autor del libro ‘Dormir para vivir’, Alfredo Rodríguez, para el medio ‘As’. “Es bastante común y por lo general, completamente inofensivo”.

Además, confirma que puede aparecer en las diferentes fases del sueño, “tanto en el sueño REM como durante las fases de sueño no REM y manifestarse desde simples sonidos hasta frases que sorprenderían a la mayoría de los testigos”.

“Podemos estar dormidos y, sin embargo, una parte de la maquinaria necesaria para producir lenguaje sigue siendo capaz de ponerse en marcha”. Pero, ¿por qué se produce este fenómeno? El experto confirma que no se conoce con exactitud por qué ocurre, aunque explica que lo que se produce es que el cerebro, durante el sueño, sigue generando imágenes, emociones, recuerdos y pensamientos.

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Pueden ser frases o palabras relacionadas con recuerdos

En determinadas ocasiones, parte de esa actividad mental es capaz de “cruzar las fronteras del sueño y del mundo exterior, convirtiéndolas en palabras”. Y lo que se preguntan mucho es lo que en realidad estamos tratando de decir en esos sueños. El experto confiesa que es una respuesta más compleja porque no se trata de una retransmisión directa de los sueños, aunque algunas palabras pueden tener relación con lo soñado, pero no existe una relación probada.

¿Y si decimos algo comprometido? ¿Eso significa que lo tenemos presente? Pero no tiene nada que ver, para descanso de algunos porque “dormidos no nos convertimos en máquinas de confesar secretos, sino que los sueños mezclan recuerdos, emociones, personas y situaciones de formas muy extrañas”.

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Además, algunos estudios sobre este fenómeno han conseguido revelar que las palabras que pronunciamos mientras dormimos no siempre tienen demasiado sentido, sino que aparecen “palabras, frases, preguntas y órdenes e incluso pueden ser conversaciones muy estructuradas”.