Los médicos han considerado a Eduardo, un hombre diagnosticado hace cinco de alzhéimer, candidato perfecto para probar uno de los nuevos tratamientos

Por primera vez existen fármacos que ralentizan el alzhéimer, pero su acceso es limitado: "Han decidido no financiarlos"

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La lucha contra el alzhéimer es algo que muchos científicos y profesionales siguen tratando de investigar, aunque ya hay medicamentos que pueden llegar a frenar la enfermedad considerablemente, pero no están al alcance de las millones de personas que ya han sido diagnosticadas. La Seguridad Social no financia el tratamiento y tiene un coste tan elevado que no todo el mundo se puede permitir.

Eduardo es una de las millones de personas que padecen la enfermedad en España. Hace cinco años que recibió una de las peores noticias, pero los médicos le consideran candidato para tratarse con alguno de los dos primeros fármacos que han conseguido resultados prometedores a la hora de ralentizar al avance del deterioro. La enfermedad actúa rápido, por eso, Eduardo dice que "es ahora" porque "de aquí a un año o dos" no funciona como debería.

A pesar de que muchos pacientes y familias ya respiran más aliviados sabiendo que hay un remedio que les concede más años de margen, que la Seguridad Social no financie el tratamiento les parece un inconveniente, algo "vergonzoso" como asegura Eduardo.

Cómo funciona el fármaco

Este medicamento funciona destruyendo la proteína beta amiloide, que es la sustancia que se va acumulando en el cerebro y que va limitando la función de sus neuronas, porque, según confirma Albert Lleó, director del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau, en Barcelona, "al quitar estas lesiones provoca que todos los circuitos funcionen mejor y que la progresión de la enfermedad sea más lenta.

Uno de cada 10 mayores de 65 años en España padece alzhéimer, por lo que este tratamiento se ha convertido en una posible esperanza, aunque inalcanzable, para muchos de ellos. Aún así, los profesionales como Albert reconocen en este medicamento "un principio de una nueva era, similar a lo que podría ser el cáncer hace 30 o 40 años". Sin embargo, la Comisión Interministerial en la que están presentes las comunidades denegó la financiación a pesar de que su aplicación "es intravenosa y es una y dos veces al mes", confirma Cristina Fernández García, directora de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital de La Moraleja.

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La Sanidad Pública no financia este tratamiento, por lo que si alguno de los pacientes se lo puede permitir, puede acceder a este tratamiento a través de un centro privado, siendo entonces un tratamiento al que pueden llegar muy pocos.