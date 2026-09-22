Nora es una de las pacientes trasplantadas que ha conseguido una vida normal gracias al avance médico de La Paz

Hito médico en España: el Hospital de la Paz consigue desarrollar órganos "de por vida y sin rechazo" en dos pacientes trasplantados

Compartir







Un grupo de profesionales del Hospital Universitario de La Paz ha conseguido que los pacientes con trasplantes no tengan que tomar medicación de por vida a través de una técnica que consiste en utilizar las células del donante para que el sistema inmunitario del receptor tolere mejor el órgano trasplantado.

Nora, a sus 55 años y después de cuatro trasplantes de riñón a lo largo de su vida, puede respirar tranquila gracias a este hito histórico que han conseguido en el hospital madrileño. Dice que ha "renacido y reflorecido" después de enterarse de que no tendrá que enfrentarse a todas las sesiones de diálisis que le garantizaban seguir con vida.

El equipo de médicos del hospital madrileño ha conseguido que el sistema inmunitario del paciente receptor admita los órganos como propios. Esto se consigue "tratando de mimetizar lo que ocurre a nivel fisiológico en algunos animales, es decir, algo que ocurre en la naturaleza nosotros tratamos de inducirlo artificialmente mediante la coexistencia de dos sistemas inmunológicos en un receptor", explica Antonio Pérez, jefe de hematología del Hospital de la Paz.

Una verdadera segunda oportunidad para los pacientes trasplantados

El donante, además del órgano, va a aportar células de su médula ósea que, al introducirlas en el paciente, se consigue engañar a sus sistema inmunológico, aceptando ese órgano como uno propio. Una técnica que sí que ha conseguido darle una segunda oportunidad a pacientes como Nora, que ya disfrutan de una "total normalidad".

PUEDE INTERESARTE El Hospital Regional de Málaga realiza seis trasplantes de riñón y tres de hígado en solo 72 horas

Médicamente, no solo ha conseguido convertirse en un hito, sino que también supone "un margen" para los médicos a la hora de "pensar que esto podría ser una estrategia definitiva". Donar salva vidas, pero descubrimientos como este hace que los pacientes que hayan logrado esa oportunidad, puedan celebrarlo como cualquier otra persona, con una vida completamente normal.