Candela Hornero Madrid, 22 SEP 2026 - 06:00h.

El director del REDMO explica que cuanto más joven es el donante, mejores suelen ser los resultados del trasplante de médula ósea

La EICR crónica, la gran desconocida tras el trasplante de médula ósea: "Mi vida cambió por completo. Ocurre mucho más de lo que imaginamos"

Compartir







Durante los primeros seis meses de este año, 14.214 personas se han inscrito como nuevos donantes de médula ósea en España. Una cifra que pese a que continúa creciendo, los expertos consideran insuficiente: reclaman una mayor implicación, especialmente entre los menores de 30 años.

La donación de médula ósea supone una segunda oportunidad para miles de pacientes y, cuanto más joven es el donante, mayores son las posibilidades de que el trasplante tenga un mejor resultado.

Con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que este año se ha fijado como fecha fija el 22 de septiembre, hablamos con Sergi Querol, director del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) de la Fundación Josep Carreras, para conocer la situación de la donación en España, cómo es el proceso cuando aparece un posible donante compatible y cuáles son los principales retos de futuro.

Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra actualmente la donación de médula ósea en España?

Respuestas (R): La donación en España está estable. En cuanto a números, vamos creciendo a un ritmo de entre 25.000 y 30.000 nuevos donantes por año.

Estos datos aseguran que mantengamos el nivel de actividad y de servicio que necesitan nuestros centros de trasplante. Pero, mirando al futuro, teniendo en cuenta que el trasplante se utiliza cada vez más, necesitamos que esos números crezcan más, pero sobre todo que ese nuevo donante tenga cada vez un perfil más joven, menor de 30 años. Además, hemos visto que cuando el donante es joven, los resultados del trasplante son algo mejores.

P: ¿Cuáles son los requisitos para ser donante de médula ósea?

R: En España necesitamos donantes comprometidos en cada momento porque el REDMO es un registro vivo. Cada año, los donantes que cumplen 60 años salen del registro, por lo que tenemos que entender que es algo que se debe estar construyendo continuamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para ser donante tienes que ser una persona sana, de entre 18 y 40 años, y entender por qué puedes ayudar a una persona con leucemia o con otra enfermedad oncohematológica que necesite un trasplante y que pueda estar en España o en cualquier parte del mundo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para buscar información sobre cómo apuntarse se puede visitar, por ejemplo, la página web de la Fundación Josep Carreras, de la Organización Nacional de Trasplantes o de los centros de donantes de cada comunidad autónoma. Allí explican cómo acercarse, normalmente a un banco de sangre, para tomar una muestra de sangre y formar parte activa del registro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

P: ¿Cuántas posibilidades tiene un paciente de encontrar un donante compatible?

R: El registro de donantes en España, REDMO —que gestiona la Fundación Josep Carreras y del que es titular la Organización Nacional de Trasplantes— tiene la responsabilidad de buscar donantes para los pacientes españoles, pero no es capaz de dar respuesta al 100% de los pacientes, al igual que ocurre en el resto de países. Por eso existe un registro internacional, la World Marrow Donor Association (WMDA).

En el mundo tenemos 45 millones de donantes gracias a que cada país aporta donantes de forma solidaria. De esta manera conseguimos que prácticamente todos los pacientes que lo necesitan tengan un donante. El objetivo, al final, es que la suma de todos contribuya a que cada paciente tenga su donante óptimo a tiempo.

Una de las cosas que hemos mejorado en España es tanto el número de pacientes que encuentran donante como el tiempo que tardamos en encontrarlo. En 2025 cerramos con cifras históricas: más del 90% de los pacientes que buscaron un donante lo encontraron en un tiempo medio de 26 días. Son cifras muy buenas comparadas con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno.

"Mirando al futuro y teniendo en cuenta que el trasplante se utiliza cada vez más, necesitamos que el número de donantes crezca más, especialmente entre menores de 30 años"

P: ¿Qué ocurre cuando aparece un posible donante compatible?

R: Los donantes activos están en un registro muy controlado y protegido. El primer contacto con el posible donante se produce cuando aparece una posible compatibilidad. En esa primera llamada se le pregunta si quiere seguir con el proceso y se le explica en qué consiste. En caso de que quiera seguir adelante, se le realiza una encuesta de salud y un análisis de compatibilidad.

Si todo resulta adecuado y el médico del paciente considera que es el mejor donante, se pasa a una segunda llamada, que normalmente suele ocurrir aproximadamente dos meses después de la primera. En ella se le confirma que va a ser el donante y se acuerdan las fechas para realizar la donación.

Esto ocurre en España con un donante de cada 1.000 que tenemos inscritos al año. Es decir, necesitamos 1.000 donantes para que uno pueda llegar a donar.

P: ¿Y cómo se realiza la donación de médula ósea? ¿Sigue siendo necesario puncionar la cadera?

R: Lo primero es que no se hace ninguna punción lumbar, sino que, cuando es necesario, se puncionan los huesos de la cadera, que están en una zona que no tiene ningún riesgo para el donante.

Además, es cierto que la donación, en la mayoría de las ocasiones —un 90%—, no se hace mediante la punción de estos huesos de la cadera, sino como una donación de sangre de una manera especial.

El donante recibe lo que se llama factor de crecimiento para que sus células madre de la sangre pasen de la médula ósea al torrente sanguíneo. Después de cinco días, va al centro de donación y, mediante un procedimiento que se llama aféresis, se toman las células madre y se devuelve al torrente sanguíneo el resto de la sangre. El donante se puede ir a casa inmediatamente después de haber hecho la donación y los efectos adversos son muy limitados, como un malestar parecido al de algún síndrome gripal.

P: ¿Cuántas vidas ha ayudado a salvar el REDMO desde su creación?

R: La Fundación Josep Carreras fundó el REDMO en el año 1991 y, desde 1994, el REDMO formó parte del Sistema Nacional de Salud a través de un acuerdo marco entre el Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación. Desde ese momento hemos contribuido todos a darle una segunda oportunidad de vida a más de 16.000 pacientes en todo el mundo.

"Para ser donante tienes que ser una persona sana, de entre 18 y 40 años"

En 2025, que ha sido el año en el que más actividad hemos tenido, casi 500 personas hicieron una donación para pacientes tanto de España como del resto del mundo. Además, cada vez más pacientes reciben un trasplante y el año pasado llegamos a la cifra de 790 pacientes trasplantados. Este año vamos camino de superar esta cifra.

Cada año, en los últimos cinco años, hemos aumentado el número de trasplantes un 10%. Esto indica tres cosas: uno, que encontramos donantes; dos, que los donantes cada vez están más disponibles; y tres, que los resultados cada vez son mejores.

P: ¿Qué destacarías del Registro de Donantes de Médula Ósea?

R: REDMO es un ejemplo de solidaridad, de compromiso y de corresponsabilidad entre todos los participantes: las 17 comunidades autónomas, los centros de donantes, los bancos de sangre y las asociaciones de pacientes.

Pero, sobre todo, se caracteriza por los más de medio millón de donantes que tenemos registrados, cuyo principio de solidaridad en la donación de médula ósea se sitúa en los parámetros más altos a nivel internacional.

Cuando llamamos a los donantes, las tasas de disponibilidad son del 80%, cuando en otros países esto no llega ni a la mitad. El esfuerzo de todos los que formamos REDMO hace posible que nuestros donantes ayuden de una forma efectiva a muchos pacientes que lo necesitan.

P: ¿Cuáles son los principales retos del REDMO de cara al futuro?

R: Los retos para el registro a futuro son mantener el número de donantes y seguir creciendo. Sobre todo, necesitamos que la proporción de menores de 30 años sea cada vez mayor. Hemos llegado a los 500.000 donantes inscritos y ahora vamos camino del millón en las próximas décadas.

Además de ese perfil, tenemos que seguir trabajando en un registro con donantes comprometidos y que conozcan perfectamente cómo es la donación, que no tiene ningún riesgo y que es absolutamente necesaria para muchos pacientes, tanto en España como en el resto del mundo.

"Hemos contribuido todos a darle una segunda oportunidad de vida a más de 16.000 pacientes en todo el mundo"

Otro de los retos es conseguir que los análisis que son necesarios para establecer la compatibilidad entre el donante y el receptor puedan estar disponibles lo antes posible, para que no haya ninguna dilación en el trasplante.

P: En este Día Mundial del Donante de Médula Ósea, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los donantes?

R: A los donantes les diría que son héroes, son personas admirables que han hecho un acto de solidaridad absoluto. Han dado sus células terapéuticas a pacientes que no conocen con la única idea de ayudar.

También diría a aquellos que tienen la posibilidad de hacer la donación efectiva que lo que están haciendo es en nombre de ese medio millón de personas que conforman el registro, porque todos son necesarios para que se pueda hacer esa donación.

Un donante solo en un registro no nos serviría para lo que pretendemos. Todos juntos hacemos posible la donación, con lo cual mi admiración más absoluta.