Entre los síntomas más graves de esta enfermedad se encuentra la cataplejía

El Hospital de Bellvitge, en Barcelona, mejora con lecturas telefónicas el bienestar de los pacientes durante la diálisis

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Marta tiene 24 años y le detectaron narcolepsia con 20: "Yo no podía estudiar porque en el momento en el que me sentaba y cogía un libro me quedaba dormida. Se trata de una enfermedad neurológica crónica e incurable. "La orexina controla el sueño y la vigilia. Cuando deja de estar presente es cuando se producen trastornos del sueño que afectan las 24 horas del día", explica Daniela Rivero, doctora y directora médica de 'Takeda'.

Uno de cada 5.000 personas en Occidente lo padece. También es el caso de José Carlos, que tiene 23 años y se lo diagnosticaron a los 11. Esta enfermedad provoca que durante las noches, la persona que lo padece pueda dormir de 15 en 15 minutos. Esto provoca un estado de fatiga que puede durar todo el día. "Dependiendo del día me echo una siesta de 20 o 30 minutos. Hay días peores y días mejores", confiesa el joven.

Cataplejía, el síntoma más grave de la narcolepsia

Entre los síntomas más graves de esta enfermedad se encuentra la cataplejía, una pérdida súbita del tono muscular por emociones muy fuertes. Hay personas que, cuando se les pasa el efecto de la medicación, tienen incluso miedo a reír por esto.

La narcolepsia deja limitaciones en las personas que lo padecen, ya que tienen que lidiar en su vida diaria con comentarios como "no te implicas lo suficiente" o "eres dormilona". Todo esto condiciona sus vidas y el campo de la medicina se centra ahora en cómo suplir la ausencia la orexina para que los pacientes como Marta o José Carlos puedan tener una vida normal.