Asun Chamoso 27 SEP 2026 - 20:06h.

La lectura terapéutica personalizada pretende favorecer el bienestar emocional y aliviar la sensación de aislamiento

Con los primeros participantes, se ha puesto en marcha un estudio para valorar el impacto de las lecturas

Compartir







BarcelonaOcho pacientes tratados con diálisis en el Hospital de Bellvitge han recibido una llamada semanal de voluntarios del proyecto 'Veus Amigues', que durante 20 o 30 minutos les han leído fragmentos de novelas, cuentos, poemas o textos divulgativos entre los meses de mayo y junio. Cada semana, la misma pareja paciente-lector se ha reencontrado a través del teléfono en una iniciativa de acompañamiento para los pacientes, que pretende aliviar su sensación de aislamiento, reducir la angustia y favorecer su bienestar emocional en un largo y exigente proceso como la diálisis.

La enfermedad renal crónica y el tratamiento de hemodiálisis conllevan una significativa carga física, emocional y social para los pacientes, con sesiones de varias horas, repetidas semana tras semana que pueden generar sensaciones de aislamiento, ansiedad, aburrimiento y pérdida de autonomía, entre otros.

PUEDE INTERESARTE Un estudio ha revelado que los niños que usan pantallas más de dos horas al día tienen más del doble de posibilidades de tener TDAH

En este escenario, esta experiencia piloto del proyecto se plantea "como una intervención de humanización sencilla, accesible y adaptada a las preferencias, el idioma y el contexto cultural de cada paciente, que en estos primeros meses ha sido muy bien recibida por los pacientes", tal y como explican Rosa Maria Sánchez, adjunta a la Dirección Enfermera y Marblava Buades, enfermera gestora de la Unidad de Diálisis del Hospital Universitario de Bellvitge.

Lectura que acompaña

'Veus Amigues' es un proyecto impulsado por la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona en colaboración con la entidad Cultura Oberta, especializada en proyectos que vinculan cultura, salud y bienestar. Una iniciativa que promueve la lectura en voz alta como herramienta de acompañamiento y bienestar.

El proyecto conecta a personas lectoras con personas que, por motivos de salud, soledad no deseada o dificultades de acceso a la biblioteca y a la lectura, pueden beneficiarse de este acompañamiento. Cada pareja lectora mantiene una continuidad semanal, lo que permite establecer un vínculo a lo largo del tiempo y adaptar las lecturas a las preferencias, idioma y contexto de cada persona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el caso del Hospital de Bellvitge, la colaboración con Cultura Oberta ha facilitado la coordinación con el equipo asistencial para adaptar la dinámica de lectura a las necesidades de las personas participantes y al funcionamiento de la Unidad de Diálisis. De esta forma, la asociación ha facilitado los terminales de móvil y los auriculares para que cada paciente reciba la llamada semanal en el día y hora acordados.

"Las personas participantes reciben una formación para conocer las características de la enfermedad renal crónica y el espacio de diálisis donde se encuentran los pacientes, así como información sobre las preferencias de lectura o el idioma de la persona con la que quedarán emparejadas", explica Teresa Férriz, presidenta de Cultura Oberta. El director de la Escuela de Librería de la Universidad de Barcelona, Lluís Agustí, también forma parte de Cultura Oberta y es uno de los promotores más activos de los beneficios de la lectura telefónica personalizada, una actividad que inició de forma totalmente altruista después de la pandemia, hace seis años, y que mantiene hoy en día.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La lectura también puede ser una forma de acompañamiento. Con Veus Amigues queremos ampliar el acceso a la cultura más allá de los espacios físicos de la biblioteca y generar, en colaboración con los agentes de cada territorio, nuevos vínculos entre lectura, comunidad y bienestar", señala Marta Cano, gerente de Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.

Entre las personas participantes en esta experiencia se encuentran también alumnado de bachillerato del Instituto Alexandre de Riquer de Calaf (Barcelona), en el marco de un proyecto social que refuerza el componente intergeneracional de 'Veus Amigues'.

Estudio pionero para mejorar el estado emocional

Las enfermeras Rosa Maria Sánchez y Marblava Buades son las principales investigadoras de un estudio que el Hospital Universitario de Bellvitge ha puesto en marcha con el equipo de enfermería de la Unidad de Diálisis para evaluar y poner en valor el impacto del proyecto sobre la calidad de vida, los síntomas emocionales y la experiencia de los pacientes. "Intervenciones diarias de humanización como ésta mejoran el estado emocional de los pacientes y también de los profesionales, pero hay que medirlas y evaluarlas para que nos ayuden a la toma de decisiones", afirma Rosa Maria Sánchez.