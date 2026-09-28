Unos investigadores españoles consiguen saber en qué fase se podrían atacar las células cancerígenas

El cáncer aumenta entre los jóvenes: "Hay un tipo que está creciendo sobre todo entre las personas de 20 a 29 años"

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Hasta ahora, la investigación contra el cáncer se ha centrado en encontrar una cura definitiva para que las personas que lo padezcan, pero unos investigadores españoles han comenzado un estudio que tiene el objetivo de que esta enfermedad desaparezca y han dado con un hallazgo que podría conseguirlo.

La metástasis, una de las fases más avanzadas y peligrosas del cáncer, aparece como micrometástasis indetectables que cuando pasan del órgano afectado al cerebro, es cuando se vuelven más vulnerables, es decir, "hay una fase donde las células 'apagan' su maquinaria de proliferación para centrarse en lo que les hace sobrevivir", explica Manuel Valiente, del Centro de Investigaciones Oncológicas.

Estas células cancerígenas tienen que adaptarse al territorio hostil del nuevo órgano, lo que les obliga a abandonar su agresividad y se vuelven vulnerables. Cuando se encuentran indefensas sería el momento de atacarlas a ciegas. Por el momento, los investigadores solo han probado esta técnica con ratones y también en semillas de metástasis vivas procedentes de autopsias.

Consiguen eliminar la metástasis con tres fármacos ya conocidos en la industria

El resultado ha sido que los científicos han conseguido eliminarlas con tres fármacos que ya eran conocidos en el mundo de la ciencia conocidos. Lo que consiguen es "una estrategia preventiva en un contexto muy concreto" que permite saber a los profesionales "cuándo hay que empezar a tratar después de la cirugía".

Además y gracias a esta técnica, los médicos podrán saber "cuándo tendrán que mirar al año de esa cirugía porque la mitad de los pacientes recaen en ese periodo de tiempo". Ellos son los que han descubierto cuándo y cómo. Por lo que ahora, el proyecto se ha centrado en encontrar la combinación de fármacos más efectiva para evitar que el cáncer se sigua expandiendo justo cuando las células tratan de hacerlo.