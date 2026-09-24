La investigación, clave para alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer en 2030

La Asociación Española Contra el Cáncer reúne en Madrid a investigadores, pacientes y ciudadanos para acercar los avances científicos

La AECC cuenta con más de 3.000 investigadores y mantiene 792 proyectos de investigación en marcha

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La investigación es una de las principales herramientas para avanzar en la lucha contra el cáncer. Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer ha salido este jueves a la calle para poner en valor el trabajo de investigadores e investigadoras y acercar a la ciudadanía los avances que pueden mejorar el futuro de los pacientes.

La plaza de Olavide acoge durante toda la jornada la denominada “Célula de la Investigación”, una estructura que simula un pequeño laboratorio y que reúne charlas con científicos, talleres y actividades para todas las edades.

Acercar la investigación a los pacientes

La iniciativa también pone el foco en las personas con cáncer y en cómo los avances científicos pueden repercutir directamente en sus vidas. Durante el evento se comparten historias de pacientes que han participado en ensayos clínicos o que se han beneficiado de tratamientos y equipamientos innovadores.

La AECC se ha marcado como reto alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. Para lograrlo, la organización considera necesario el esfuerzo conjunto de instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.

Más de 3.000 investigadores

La Asociación, de la mano de su Fundación Científica, cuenta con más de 3.000 investigadores distribuidos en 38 provincias y mantiene 792 proyectos en marcha.

En 2025 destinó 40 millones de euros a nuevas adjudicaciones, que se suman a los 157 millones de euros en ayudas que actualmente están en desarrollo.