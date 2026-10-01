Las tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha superado el umbral epidémico en España

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Las tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha superado el umbral epidémico en España, tras registrar 478,2 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, un 28,2 por ciento más que la anterior, según se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El informe, correspondiente a la semana del 21 al 27 de septiembre, refleja que la intensidad de la epidemia es "baja". El año pasado en las mismas fechas, la tasa de IRAs era de 445,6 casos por cada 100.000 habitantes y también había alcanzado la fase epidémica.

El SARS-CoV-2 es el principal responsable de las infecciones que se han identificado en Atención Primaria (AP), representando el 27,2 por ciento de positivos (26,8% en la semana previa), frente al 4,1 por ciento para gripe (8,2%) y un 0,2 por ciento para virus respiratorio sincitial (VRS), que supuso un cero por ciento la anterior semana.

Aumentan los casos de covid y gripe

Según estima, en la última semana analizada, la incidencia de Covid-19 ha sido de 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, un 28,7 por ciento más en comparación con la semana previa, cuando se situó en 92,6 casos por cada 100.000 habitantes.

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En cuanto a la incidencia de gripe, se ha situado en 12 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 46,7 por ciento frente a los 22,5 casos por cada 100.000 habitantes de la semana previa. Por su parte, la incidencia de VRS, responsable de la bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, se calcula en un caso por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana anterior no hubo ninguno.

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El informe también recoge las tasas de cada infección, que se sitúan en 16,9 casos por cada 100.000 habitantes en el caso del síndrome gripal, frente a los 13,9 de la semana previa. La tasa de Covid-19 es de 29,4 casos, lo que supone un aumento en comparación con los 21,6 de la semana anterior.

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La tasa de bronquitis y bronquiolitis en niños

La tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años ha sido la que ha experimentado un mayor aumento, hasta situarse en 194,3 casos por cada 100.000 habitantes, un 86,3 por ciento por encima de la semana previa, cuando fue de 104,3 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto a la situación en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha sido de 9,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los nueve de la semana previa.

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El porcentaje de positividad ha sido de 7,1 por ciento para gripe, algo inferior a la semana previa, cuando se situó en 10,9 por ciento, mientras que para SARS-CoV-2 ha ascendido hasta el 21 por ciento, frente al 15,3 por ciento anterior, y en VRS se ha situado en el 0,4 por ciento, cuando anteriormente era cero.

Tasa de hospitalización

La tasa de hospitalización por gripe se estima en 0,6 casos por cada 100.000 habitantes, menor a los 1,1 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por gripe presentan un 27,3 por ciento de neumonía, un 4,7 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 7,3 por ciento de letalidad.

Para Covid-19, la tasa de hospitalización es de 1,7 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior a los 1,1 casos anteriores. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 22,5 por ciento de neumonía, un 4,3 por ciento de admisión en UCI y un 8,7 por ciento de letalidad.

En lo relativo a la tasa de hospitalización por VRS es de 0,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana previa fue de cero. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 16,1 por ciento de neumonía, un ocho por ciento de admisión en UCI y un 3,4 por ciento de letalidad. El informe recoge, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que en la semana 39 de este año se han observado 8.137 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 7.705.