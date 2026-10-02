El paciente fue ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío al presentar síntomas de un cuadro neuroinvasivo de fiebre del Nilo occidental

Andalucía eleva a 34 los casos de virus del Nilo tras detectar tres nuevos en la provincia de Sevilla, uno de ellos grave

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Un hombre de 84 años, vecino de La Puebla del Río (Sevilla) y con patologías previas por fiebre del Nilo Occidental (FNO), ha muerto esta madrugada, lo que le convierte en el cuarto fallecido por esta enfermedad en Andalucía, ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El paciente fue ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío al presentar síntomas de un cuadro neuroinvasivo de fiebre del Nilo occidental (VNO), según ha informado la Junta.

El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años, el 5 de agosto; el segundo caso un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera, Sevilla), con 89 años, el 27 de agosto; y el tercer caso un vecino de Tomares (Sevilla), con 81 años, si bien la exposición al virus fue en Mazagón (Palos de la Frontera, Huelva), el pasado 14 de septiembre.

Estudios de laboratorio para descartar la infección

Esta temporada, se han diagnosticado en Andalucía 71 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 40 han sido leves y 31 graves, entre los que se encuentran los cuatro fallecidos. 35 pacientes han requerido hospitalización, de los que tres permanecen ingresados, el resto ha tenido una evolución favorable.

Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 808 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 192 casos de meningitis víricas. Actualmente, 21 municipios andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma.