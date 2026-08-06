La Conserjería de Sanidad ha confirmado que se han identificado dos nuevos casos de virus del Nilo en Dos Hermanas

Muere un hombre de 82 años por el virus del Nilo Occidental en Sevilla: confirman un nuevo caso en Aznalcázar

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La Consejería de Sanidad ha confirmado este jueves dos nuevos casos en Dos Hermanas, Sevilla, de fiebre por la picadura del mosquito que trasmite el Virus del Nilo Occidental (VNO), uno de ellos grave, con lo que el total casos en esta temporada en Andalucía se eleva a diecinueve.

En un comunicado, la Consejería ha informado de que, con datos recabados hasta este jueves a las 9:30 horas, se han declarado en Andalucía 19 casos de fiebre del Virus Nilo Occidental. Uno de ellos supuso la muerte de un hombre de 82 años, con patologías previas, en Dos Hermanas, uno que se ha curado sin secuelas y diecisiete clasificados como provisional-favorable.

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La forma clínica que han presentado los casos ha sido la de enfermedad leve (13) y neuroinvasiva (6). Todos los casos se han dado en la provincia de Sevilla y el reparto por localidades es el siguiente: Aznalcázar (2), Bollullos de la Mitación (1), Coria del Río (3), Dos Hermanas (3), Palomares del Río (2), La Puebla del Río (4), Sevilla (1) y Villamanrique de la Condesa (3).

Piden prudencia a la población

Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 358 usuarios y, además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 108 casos de meningitis víricas. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido concienciación y prevención a la población para "no bajar la guardia" en estos meses de verano en los que se incrementan las densidades de mosquitos y ha señalado que se están reforzando las medidas dentro de los programa de vigilancia y control de vectores de la fiebre del Virus del Nilo.

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Ha explicado que este año se hace un seguimiento también de los casos leves de infección para tener un mayor control de la situación y anticiparse a posibles complicaciones y ha garantizado que, en colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones, seguirán manteniendo un nivel máximo de vigilancia. Actualmente, hay veinte los municipios andaluces declarados como área en alerta por la circulación del mosquito que transmite el Virus del Nilo.