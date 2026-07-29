Manuel Pimentel Sevilla, 29 JUL 2026 - 04:30h.

Con este caso, ya son en total 15 los municipios andaluces declarados como área en alerta por la Fiebre del Nilo Occidental

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La Junta de Andalucía ha declarado al municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache como área en alerta por la circulación del virus que provoca la Fiebre del Nilo Occidental (VNO) tras detectarse mosquitos portadores de la enfermedad en las trampas del sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla.

Además, la Consejería de Salud ha informado en una nota de que también se ha prorrogado hasta el 11 de agosto la alerta en Palomares del Río, donde ya fue detectado el virus del Nilo.

Hace una semana se confirmaba el segundo caso del virus del Nilo en la provincia de Sevilla, tras haber sido detectado en un vecino de Villamanrique de la Condesa que empezó a mostrar los primeros síntomas el 13 de julio y al que se le realizó una PCR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

15 municipios en alerta, la mayoría en Sevilla

Con San Juan de Aznalfarache, ya son 15 los municipios andaluces en los que se ha detectado circulación del virus y que actualmente se encuentran declarados como áreas en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla, Fuengirola y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga).

Además, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta. Pulpí en la provincia de Almería, finalizó el periodo de seguimiento como área en alerta el pasado viernes 24 de julio.

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De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, la declaración del área en alerta implica la vigilancia de esta enfermedad en animales y personas durante un periodo mínimo de 4 semanas, o bien hast que no haya casos de virus en mosquitos, aves o caballos.

Fumigación de parques

Por su parte, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha informado a través de sus redes sociales de que la alerta estará activa desde el 27 de julio hasta el 24 de agosto, sin perjuicio de una posible prórroga si se produjeran nuevas detecciones.

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Además, la administración local deberá intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante dicho periodo de alerta. Fuentes municipales han indicado a Informativos Telecinco que se va a proceder al cierre y la fumigación de parques y zonas afectadas, "tal y como marca el protocolo".

CInco casos leves

Por el momento, se han diagnosticado cinco casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Coria del Río, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios y despistaje de arbovirosis en 104 pacientes con meningitis víricas y 950 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 208 analizadas. Se trata de dos pollos de águila imperial detectados mediante vigilancia pasiva, tras ser recogidos enfermos en el Parque Nacional de Doñana, en una zona alejada de núcleos de población. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del este virus en équidos durante la temporada actual.