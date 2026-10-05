Redacción Uppers 05 OCT 2026 - 18:49h.

La importancia de identificar los síntomas más habituales en una hipertensión pueden ser clave para salvarte la vida

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Muchas personas sufren de presión arterial alta y experimentan sus síntomas sin darse cuenta de cuál es la causa verdadera. Uno de ellos puede ser el continuo dolor de cabeza que mucha gente llega a confundir con cansancio y no encuentran solución.

La principal diferencia para saber que ese dolor de cabeza es causado por hipertensión es que aparezca de repente y con mucha intensidad, sobre todo si son habituales. Desde ‘Promofarma’ han recomendado estar atentos a estas señales porque pueden indicar que nuestro corazón necesita ser revisado.

Además, el dolor de cabeza no suele aparecer solo, sino que puede ir acompañado de náuseas, vómitos o incluso mareos. La sensación es parecida a la de una visión nublada o que te falta el aire. Incluso, explican que la combinación de todos estos síntomas puede ser indicativa de un problema más complejo, por lo que recomiendan asistir al médico lo antes posible.

Otro de los síntomas de hipertensión es si el corazón va más rápido de lo normal, por eso confirman que escuchar el cuerpo es lo más importante para identificar la hipertensión rápido antes de que se convierta en una emergencia.

Cómo actuar

Para identificarlo con más facilidad, desde el mismo canal informan que lo más útil es tener un tensiómetro en casa o acudir a cualquier farmacia para saber cuál es nuestra situación, sobre todo si experimentamos regularmente este tipo de síntomas. Una presión normal está en 130/80 mm/Hg. En espacial, hay que prestar mucha atención a una crisis hipertensiva, que se produce cuando tenemos visión borrosa, dificultad para respirar e incluso confusión. Llegados a ese punto es mejor no esperar y acudir directamente al médico explicándoles concretamente cuáles son nuestros síntomas y que puedan controlarlo lo antes posible.

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En resumen, tener claro cuáles son los síntomas más comunes de padecer hipertensión y atajarlos cuanto antes acudiendo al médico o midiéndonos la tensión más a menudo, puede ser un salva vidas.