Moscú niega que exista un brote y dice que la técnico de laboratorio murió de "neumonía desconocida"

Investigan la muerte de Daria Shipilova, una científica de 28 años, en Siberia: habría roto un tubo de ensayo con la bacteria de la peste

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La repentina muerte Daria Shipilova, investigadora de 28 años que trabajaba en un laboratorio especializado en enfermedades infecciosas de la ciudad siberiana de Irkutsk —en Rusia Oriental— ha hecho saltar las alarmas y el miedo a volver a vivir una pandemia. La investigación más reciente de esta joven brillante se enfocaba en los mecanismos de resistencia a antibióticos en cepas avanzadas de Yersinia pestis, el microorganismo causante de las distintas variantes de la peste

El 29 de septiembre Daria pudo comerte un un error que le costó la vida y que ya alerta al mundo. Mientras manipulaba muestras en el instituto, un tubo de ensayo se rompió accidentalmente, según medios como ‘CNN’ o ‘Al Jazeera, liberando el patógeno responsable de la peste neumónica, considerada la forma más peligrosa de la enfermedad por su capacidad de transmitirse de persona a persona a través del aire.

Shipilova informó de inmediato al personal médico sobre el incidente. Pasaron varios días hasta que comenzó a manifestar síntomas graves de neumonía, justo cuando se encontraba de expedición con colegas cerca de la frontera entre Rusia y Mongolia. Fue hospitalizada en Shelekhov, donde recibió atención especializada y fue conectada a un respirador. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció dos días después de su internación.

Las autoridades sanitarias, según el medio ruso People of Baikal, ya han puesto en cuarentena a las 200 personas que habían estado en contacto con ella en los días previos, y también cinco hospitales. La situación es preocupante y más con el covid en la mente de todos.

Moscú niega un brote y que la neumonía sea por peste

Moscú, pese a que niega que exista un brote y diga que la técnico de laboratorio murió de "neumonía desconocida", ha enviado a la directora de la agencia federal encargada de la vigilancia epidemiológica del país, Anna Popova, a supervisar la evolución de las personas en cuarentena así como de la investigación de las causas de la muerte de Shipilova. Por su parte, la Casa Blanca ha anunciado que está monitoreando la situación desde Washington.

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Por ahora, la OMS considera "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa aunque lo eleva a 'entre moderado y bajo' en Irkutsk, la región siberiana donde se registró. En este sentido, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que todos los contactos identificados permanecían bajo supervisión médica y que, hasta el momento, las pruebas realizadas habían dado negativo.

La mortalidad por peste neumónica se reduce a alrededor del 17% si se trata con antibióticos dentro de las primeras 24 horas de la infección. Sin embargo, la enfermedad es casi siempre mortal si no se trata.