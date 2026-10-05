Alberto Rosa 05 OCT 2026 - 18:28h.

Moscú niega que exista un brote de peste y asegura que la técnico de laboratorio murió de "neumonía desconocida"

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Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años, ha muerto en Siberia después de desarrollar una grave neumonía, en un incidente que ha provocado medidas de vigilancia sobre cerca de 200 personas y ha alimentado las especulaciones sobre una posible exposición accidental a un patógeno peligroso.

La joven trabajaba en el Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, en la localidad de Shelekhov. Shipilova fue ingresada en un hospital de la zona a finales de septiembre con un cuadro de neumonía grave y murió durante la madrugada del 2 de octubre, según medios locales e internacionales.

La hipótesis que ha provocado la alarma apunta a un accidente ocurrido en el laboratorio el 25 de septiembre. Medios como ‘CNN’ o ‘Al Jazeera’, apuntan a que Shipilova habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material biológico peligroso mientras trabajaba con patógenos.

Un posible contacto con la bacteria causante de la peste

Algunos medios han señalado específicamente a la bacteria 'Yersinia pestis', causante de la peste, aunque no se ha confirmado oficialmente. La científica enfermó a los pocos días y su estado de salud se deterioró rápidamente. Fue trasladada al hospital de Shekekhov, donde necesitó ventilación mecánica. Finalmente falleció en ese hospital.

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Las circunstancias exactas de la posible exposición y la causa de infección continúan sin estar claras. Las autoridades rusas han aplicado medidas de precaución y han puesto bajo vigilancia médica a las personas que pudieron estar en contacto con la trabajadora.

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Por su parte, Moscú niega que exista un brote de peste. El organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, Rospotrebnadzor, afirmó que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk y en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov es estable.

"Neumología de etiología desconocida"

Según el agencia rusa, la trabajadora fue diagnosticada con una “neumología de etiología desconocida” y los análisis no detectaron microorganismos relacionados con su actividad profesional.

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Las autoridades han añadido que no se han registrado accidentes relacionados con patógenos en el instituto y que ningún otro trabajador había acudido al médico por enfermedades infecciosas durante los días anteriores. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que todos los contactos identificados permanecían bajo supervisión médica y que, hasta el momento, las pruebas realizadas habían dado negativo.