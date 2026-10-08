Se trata de una nueva tendencia de salud y bienestar para lograr el máximo potencial

Los suplementos alimenticios ¿aliados o enemigos?: "Pueden tener una repercusión en nuestro cuerpo"

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La longevidad y el bienestar en el envejecimiento son algunas de las preocupaciones que el 'biohacking', la nueva tendencia de salud que utiliza los conocimientos del cuerpo para tratar de hackearlo, busca resolver ralentizando las consecuencias del paso del tiempo en el cuerpo y la mente.

Adaptar las comidas a la genética de cada persona, utilizar sueros rejuvenecedores o recibir tratamientos como la crioterapia son algunas de las técnicas del 'biohacking' que según los expertos contribuyen a maximizar el potencial del cuerpo y la mente.

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"Consiste en utilizar toda la tecnología y la ciencia para el conocimiento de nuestro organismo", explica Vicente Beltran, médico experto en medicina estética y regenerativa. A través de ampliar el conocimiento que se tiene del funcionamiento del cuerpo y todos sus órganos se pueden "hackear" los diferentes procesos que ocurren en el cuerpo humano tanto "a nivel físico, como a nivel energético y celular", añade Anna Paola Castillo, directora médica de Kairos Longevity Clinic.

El objetivo de esta tendencia es lograr que las personas envejezcan sintiéndose mejor. Vicente Beltrán explica que el 'biohacking', cada vez más habitual entre la población general y no solo entre los deportistas de élite, consiste en analizar "qué comes, cómo lo comes, cuándo lo comes, cómo duermes, dónde duermes y cuánto duermes" para mejorar la salud desde todas sus perspectivas.

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Los principales tratamientos del 'biohacking': exponer al cuerpo a -100º grados y tomar suplementos alimenticios

Algunos de los tratamientos más habituales entre los adeptos del 'biohacking' son la crioterapia corporal y la cama de luz infrarroja. El primero consiste en exponer al cuerpo a temperaturas extremadamente bajas y lograr reducir la temperatura corporal hasta seis grados para mejorar el flujo sanguíneo y la inflamación entre otros beneficios.

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Por otra parte, la cama de luz infrarroja es un tratamiento que permite estimular las células e incrementar su producción de energía para mejorar el bienestar corporal. Según explica la directora médica Anna Paola Castillo, esta terapia también "aumenta la producción de colágeno en la piel".

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Otra de las intervenciones más habituales de esta tendencia es la hipoxia intermitente que permite mejorar la función cognitiva y reducir el estrés oxidativo gracias a una máquina que "fluctúa la cantidad de oxígeno", detalla Anna Paola Castillo.

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Finalmente, en relación a la alimentación, el doctor Vicente Beltrán ha explicado algunas de las claves del NAD o Nicotinamida Adenina Dinucleótido: "una coenzima que aporta energía sobre todo a la célula" y que algunas personas consideran la clave de la longevidad.