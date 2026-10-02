Los suplementos alimenticios es algo que se ha puesto muy de moda, especialmente en los jóvenes y a través de las redes

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Los suplementos alimenticios son algo que cada vez están más de moda y que hay muchos estudios que comprueban la eficacia que tienen en la salud de las personas. Vitaminas, colágeno y magnesio son las más consumidas entre las personas.

Incluso, las redes sociales y los influencers han tenido mucho que ver en esta popularización de los suplementos, porque dicen que gracias a esas pastillas o polvos, han podido rendir, descansar o funcionar mejor a lo largo del día. Aunque no hay que confundirlos son sustitutivos.

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Muchas personas se piensan que al consumir este tipo de suplementos no hay que comer algunas cosas como frutas, verduras, carne o incluso pescado, porque creen que todos los nutrientes pueden estar en una sola pastilla: error. Hay estudios que han identificado que las neveras están menos llenas, pero las estanterías lo están más de este tipo de sustancias.

Cómo afectan los suplementos

Además, se ha llegado a demostrar que las personas nos gastamos más en suplementos que en verduras a lo largo del año. Y lo que muchos desconocen es que cualquier alimento fresco y bueno, es capaz de aportar muchos más beneficios que un químico.

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No es algo más famoso en gente más mayor, sino que los jóvenes son los que más consumen este tipo de sustancias, bien para descansar, bien para concentrarse o para rendir y dar lo máximo en sus trabajos. El problema es que muchas veces se consume a ciegas.

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Todas estos suplementos "son sustancias activas y por lo tanto pueden tener una repercusión en nuestro cuerpo", según explica Elisa Escorihuela, autora de 'Los suplementos a debate'. Lo que sí que realmente se puede llevar a debate es el abuso de estos complementos alimenticios y la ingesta de estos sin saber lo que estamos tomando.