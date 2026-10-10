Iván Sevilla 10 OCT 2026 - 16:14h.

Por la cantidad suficiente que llevan de sildenafilo (o viagra), los cuatro complementos adquieren condición legal de medicamentos

Los productos que ocultaban su composición real son Etumax Royal Honey, Miel Soudan VIP, Epimedyumlu Macum y Organic Honey

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ToledoSanidad ha retirado de la comercialización en nuestro país cuatro complementos alimenticios que se vendían como naturales, pero ocultaban al consumidor que contenían sildenafilo, no declarado en su etiquetado.

Así lo comunicó este 9 de octubre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), trasladando la alerta sobre la que ya informó a principios de mes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

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Porque resulta que estos productos analizados en un laboratorio oficial de control contienen la sustancia activa mencionada en una cantidad suficiente como para que se les confiera la condición legal de medicamentos.

El sildenafilo, también conocido popularmente como viagra, también estaba presente en otro producto retirado recientemente del mercado. Es capaz de restaurar, corregir o modificar la función eréctil deteriorada, ejerciendo una acción farmacológica.

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Podrían causar graves daños para la salud

Tal y como precisó la AEMPS, los cuatro complementos que han dejado de venderse son Etumax Royal Honey, Miel Soudan VIP, Epimedyumlu Macum y Organic Honey. Fueron descubiertos a través de la Guardia Civil de Toledo.

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En concreto, el primero también contiene el principio activo tadalafilo y el último citado, por su parte, el principio activo paracetamol. Tanto el sildenafilo como el tadalafilo se pueden utilizar en el contexto de las relaciones sexuales.

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Ya que aumentan de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Tomar estos productos retirados podrían causar graves daños para la salud al interaccionar con otros medicamentos.

Se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, especificó la AEMPS en su comunicado. Aparte de eso, estos inhibidores están contraindicados en personas con alguna de las siguientes condiciones: