El porcentaje de ciudadanos que considera que tiene buena o muy buena salud ha descendido casi seis puntos hasta el 68,3 %

Así lo refleja la Encuesta de Salud de España 2025, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística

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Dos de cada tres españoles mayores de 15 años aseguran padecer alguna enfermedad crónica, ocho puntos y medio más que en 2023, y además el porcentaje de ciudadanos que considera que tiene buena o muy buena salud ha descendido casi seis puntos hasta el 68,3 %, en un periodo en el que también han aumentado la obesidad, los cuadros depresivos y las visitas médicas.

Así lo refleja la Encuesta de Salud de España 2025, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que los ciudadanos valoran su estado de salud y responden sobre las enfermedades que padecen, la asistencia sanitaria que reciben, sus hábitos de alimentación y consumo de tabaco y alcohol.

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El 66,2 % de los mayores de 15 años dice tener alguna enfermedad

Una encuesta que revela que el 66,2 % de los mayores de 15 años dice tener alguna enfermedad o problema de salud crónico frente al 57,7 % de 2023, y que se hacen más patentes en las mujeres (70,9 %) que en los hombres (61,4 %).

Los problemas más frecuentes son colesterol alto (21,1 %), hipertensión (20 %) y dolor lumbar crónico (17,8 %), y los que más han aumentado son alergias crónicas (5,3 puntos más), colesterol alto (3,1) y los problemas relacionados con la menopausia (2,3).

La percepción de buena o muy buena salud ha descendido 5,8 puntos desde 2023, una caída más acusada en las mujeres (7,1 puntos menos) que en los hombres (4,4). En concreto, el 73,6 % de ellos valora positivamente su salud, frente al 63,1 % de ellas.

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Más cuadros depresivos, pero menos casos severos

Los cuadros depresivos, según las respuestas ofrecidas, afectan al 16,2 % de los españoles, 1,6 puntos más que en 2023, aunque los severos han descendido ocho décimas hasta el 7,2 %, mientras que los demás han aumentado un 2,5.

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De esta forma, casi la mitad de las personas que decían presentar síntomas depresivos sufrían cuadros severos, aunque la evolución de los dos últimos años muestra un aumento de los cuadros de menos gravedad en todos los grupos de edad.

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La obesidad al alza y el tabaco a la baja

El 17,2 % de los adultos ha declarado tener obesidad, dos puntos más que en 2023, y otro 37,2 % sobrepeso, con lo que el 54,4 % pesaba más de lo recomendable, y sobre todo los hombres, un 61,4 %.

En los menores de 2 a 17 años, el 25,4 % decía presentar más peso por encima de lo normal (en 2023 era del 23,3 %), y la obesidad en la última encuestaba afectaba al 7,6 % de los menores.

Lo que sigue bajando es el consumo diario de tabaco: el 15,4 % ha declarado fumar todos los días, 1,2 puntos menos que hace dos años.

El consumo semanal de alcohol, según las encuestas, alcanza al 35,1 % de la población, cuatro puntos más que en 2023, mientras que el 10,2 % declara haber bebido de manera intensiva al menos una vez al mes, 2,4 puntos más.

Aumentan las consultas, sobre todo las urgencias

Las visitas a los servicios sanitarios también ha, subido, según los encuestados, y sobre todo las urgencias, a las que dicen haber acudido el 32,1 %, nueve puntos más que hace dos años.

El 26,5 % además ha admitido haber visitado al médico de familia en las cuatro semanas anteriores a la entrevista, casi cuatro puntos más, y el 17,8 % a un especialista (el 14,1 % antes).

También ha crecido el consumo de medicamentos: el 57,4 % dice haber tomado algún fármaco recetado en las dos semanas anteriores (5,1 puntos más) y el 22,1 % medicamentos sin receta (7,3 puntos más).

Más pruebas para detectar el cáncer

También aumentan las pruebas para la detección precoz del cáncer colorrectal, las mamografías y las citologías, mientras que descienden los que aseguran haberse vacunado contra la gripe entre los mayores de 65 años, del 67 % al 64 %.

Por comunidades, Ceuta (79 %), la Comunidad Valenciana y Extremadura (70,7 % en ambos casos) han registrado los mayores porcentajes de población que valora positivamente su salud, frente a Galicia (61,6 %), Canarias (63,8 %) y Asturias (65,1 %), que presentaron los más bajos.