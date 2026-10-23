Pelayo Ortiz 23 OCT 2026 - 21:43h.

Hay esperanza para el cáncer de piel más letal: el melanoma.

Cambio en la ayuda por cuidar a un hijo con enfermedad grave o con cáncer: el padre y la madre podrán cobrarla al mismo tiempo

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Hay esperanza para el cáncer de piel más letal: el melanoma. Una vacuna personalizada puede reducir en más del 40% el riesgo de muerte. Hay que fijarse muy bien, inspeccionar el cuerpo con cuidado, porque el melanoma es el cáncer de piel más agresivo.

Por primera vez, un ensayo de fase III demuestra que una vacuna terapéutica individualizada, diseñada a partir de las características moleculares del tumor de cada paciente, puede mejorar significativamente los resultados de la inmunoterapia convencional.

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El beneficio observado no es solo estadísticamente significativo, sino también clínicamente relevante. La combinación de intismeran autogene y pembrolizumab consigue que el 82,2 % de los pacientes permanezcan libres de recaída a los dos años, frente al 70 % de los tratados exclusivamente con pembrolizumab.

Además, también se observa una reducción significativa del riesgo de desarrollar metástasis a distancia. No obstante, será necesario disponer de un seguimiento más prolongado para confirmar la duración de este beneficio y conocer su posible impacto en la supervivencia global.

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Estos resultados deben interpretarse también en el contexto de la transformación que está experimentando el tratamiento del melanoma. En los últimos años, la inmunoterapia neoadyuvante, administrada antes de la cirugía, ha demostrado resultados extraordinariamente prometedores en pacientes con enfermedad resecable de alto riesgo.

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Una de sus principales ventajas es que permite adaptar el tratamiento posterior a la respuesta patológica, evitando en determinados pacientes la necesidad de prolongar innecesariamente la inmunoterapia.

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Las vacunas individualizadas requieren procesos de fabricación complejos y previsiblemente costosos. Su incorporación a la práctica clínica deberá acompañarse de evaluaciones rigurosas de coste-efectividad, considerando no solo el precio del tratamiento, sino también su capacidad para prevenir recaídas y evitar tratamientos posteriores.

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Eva Muñoz Couselo, Jefa del Grupo de Investigación en Melanoma Vall d'Hebron, apuesta por esta vacuna personalizada que reduce el riesgo de muerte. "Lo que hay detrás aquí son vidas salvadas, pacientes que no recaen, pacientes que viven más".

Iván Márquez Oncólogo médico Hospital Gregorio Marañón dice que hablamos de una vacuna personalizada más una inmunoterapia que se llama pembrolizumab que es superior a lo que hay ahora en el estándar".

Como señala Eva Muñoz "estamos ante el último paso antes de que las Agencias Regulatorias aprueben un tratamiento y lo podamos tener disponible".

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