Este trastorno alimenticio acaba condicionando el bienestar emocional, la salud y las relaciones personales

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A partir de los 50 cuidar la alimentación cobra un significado especial. Principalmente porque empezamos a prestar más atención al colesterol, la tensión arterial, la glucosa o la salud cardiovascular. También porque queremos conservar la energía, mantenernos activos y llegar a las próximas décadas en las mejores condiciones posibles.

El problema es que en ocasiones ese interés por alimentarnos correctamente puede terminar ocupando demasiado espacio en nuestra vida. Primero eliminamos el azúcar. Después dejamos de comprar determinados alimentos porque tienen aditivos. Más tarde, empezamos a desconfiar de los restaurantes, evitamos comer en casa de amigos y nos llevamos nuestra propia comida cuando salimos de viaje. Todo parece responder a una intención saludable, pero quizás camufla un problema mayor.

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Hablamos de la ortorexia nerviosa, un fenómeno que describe una preocupación excesiva y rígida por comer de manera saludable, pura o correcta. No se trata simplemente de tener buenos hábitos, sino de desarrollar una relación con la comida en la que la calidad de los alimentos adquiere un valor desproporcionado y acaba condicionando el bienestar emocional, la salud y las relaciones personales.

Quien padece este trastorno puede sentir una angustia considerable si no encuentra los ingredientes que considera adecuados, experimentar culpa después de comer algo que ha clasificado como perjudicial o dedicar una parte desproporcionada de su tiempo a planificar cada comida.

Las señales que hay que reconocer

La ortorexia no siempre resulta fácil de detectar. A diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria, puede esconderse detrás de comportamientos que socialmente están bien vistos. ¿Quién podría sospechar de alguien que compra productos ecológicos, cocina en casa y evita los alimentos procesados?

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Por eso es importante fijarse no solo en lo que comemos, sino en cómo nos relacionamos con la comida. Estas son algunas señales de alerta, según un macro informe que establece los criterios de diagnóstico de esta enfermedad.

Pensar constantemente en lo que vamos a comer. Planificar los menús, revisar ingredientes, buscar información nutricional y comprobar la procedencia de los alimentos acaba ocupando una parte importante del día.

Planificar los menús, revisar ingredientes, buscar información nutricional y comprobar la procedencia de los alimentos acaba ocupando una parte importante del día. Clasificar los alimentos de forma rígida . Los productos se dividen entre buenos y malos, limpios y contaminados, saludables y perjudiciales. Apenas hay espacio para los matices.

. Los productos se dividen entre buenos y malos, limpios y contaminados, saludables y perjudiciales. Apenas hay espacio para los matices. Sentir culpa después de comer algo considerado poco saludable . Una tarta en un cumpleaños, una comida en un restaurante o un alimento que contiene algún ingrediente rechazado pueden provocar ansiedad, remordimientos o la sensación de haber fallado.

. Una tarta en un cumpleaños, una comida en un restaurante o un alimento que contiene algún ingrediente rechazado pueden provocar ansiedad, remordimientos o la sensación de haber fallado. Eliminar cada vez más alimentos . Lo que empieza siendo una reducción de azúcar o grasas puede derivar en la exclusión de numerosos productos, grupos alimentarios o preparaciones que antes formaban parte de la dieta.

. Lo que empieza siendo una reducción de azúcar o grasas puede derivar en la exclusión de numerosos productos, grupos alimentarios o preparaciones que antes formaban parte de la dieta. Evitar comidas sociales . Se rechazan invitaciones a restaurantes, reuniones familiares o celebraciones porque resulta difícil controlar cómo se han preparado los alimentos. A veces se prefiere quedarse en casa antes que enfrentarse a una comida que no cumple las propias reglas.

. Se rechazan invitaciones a restaurantes, reuniones familiares o celebraciones porque resulta difícil controlar cómo se han preparado los alimentos. A veces se prefiere quedarse en casa antes que enfrentarse a una comida que no cumple las propias reglas. Dedicar demasiado tiempo a comprar y cocinar . Elegir los ingredientes adecuados, encontrar productos que cumplan determinados requisitos y preparar cada plato siguiendo unas normas estrictas puede convertirse en una tarea agotadora.

. Elegir los ingredientes adecuados, encontrar productos que cumplan determinados requisitos y preparar cada plato siguiendo unas normas estrictas puede convertirse en una tarea agotadora. Experimentar ansiedad cuando no se puede seguir la dieta prevista. Un viaje, una visita inesperada o un cambio de planes pueden generar un malestar desproporcionado.

cuando no se puede seguir la dieta prevista. Un viaje, una visita inesperada o un cambio de planes pueden generar un malestar desproporcionado. Juzgar la alimentación de los demás . Se cuestiona lo que comen la pareja, los hijos o los amigos, se hacen comentarios constantes sobre sus elecciones y puede aparecer cierta sensación de superioridad por mantener una alimentación supuestamente más correcta.

. Se cuestiona lo que comen la pareja, los hijos o los amigos, se hacen comentarios constantes sobre sus elecciones y puede aparecer cierta sensación de superioridad por mantener una alimentación supuestamente más correcta. Perder flexibilidad y disfrutar cada vez menos de la comida . Comer deja de ser un placer y se convierte en una obligación sometida a reglas. Incluso cuando se tiene hambre, puede resultar difícil elegir algo que no encaje en ellas.

. Comer deja de ser un placer y se convierte en una obligación sometida a reglas. Incluso cuando se tiene hambre, puede resultar difícil elegir algo que no encaje en ellas. Notar consecuencias físicas. La restricción excesiva puede favorecer la pérdida de peso no buscada, la debilidad, el cansancio o las carencias nutricionales. En personas de más edad, también preocupa especialmente la pérdida de masa muscular.

No es necesario presentar todas estas señales para que exista un problema. Tampoco significa que tener alguna de ellas implique padecer ortorexia. Lo que debe llamar la atención es la combinación de rigidez, malestar y consecuencias negativas en la vida cotidiana.

Cómo abordar el problema

Lo primero es entender que no estamos ante una simple manía ni ante una cuestión de falta de voluntad. Cuando la preocupación por comer correctamente se vuelve obsesiva, puede resultar muy difícil modificar las conductas por uno mismo. Además, quien la experimenta suele estar convencido de que está haciendo lo mejor para su salud.

Por eso, reprocharle que exagera o pedirle que coma con normalidad no suele ayudar. Es preferible abordar la situación con empatía, sin ridiculizar sus hábitos ni entrar en discusiones sobre qué alimentos son mejores o peores.

El primer paso puede ser hablar con el médico de atención primaria, especialmente si existen enfermedades crónicas, pérdida de peso, cansancio o sospecha de déficits nutricionales.

También es conveniente acudir a un psicólogo con experiencia en trastornos de la conducta alimentaria. Aunque la ortorexia no tenga todavía una categoría diagnóstica propia, un profesional puede valorar las conductas, el sufrimiento emocional y su posible relación con otros problemas alimentarios o de ansiedad.

El objetivo no debe ser abandonar los hábitos saludables, sino recuperar la capacidad de alimentarse sin miedo. Aprender a convivir con cierta flexibilidad, aceptar que no todas las comidas tienen que ser perfectas y comprender que una elección puntual no determina nuestra salud puede formar parte del proceso. En algunos casos, será necesario trabajar progresivamente la ansiedad que generan determinados alimentos o situaciones, siempre con acompañamiento profesional.