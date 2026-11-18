La medida ha sido aprobada junto a otras seis que incluyen ayudas a familias monoparentales y a Ceuta

El Gobierno aprobará este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027

Compartir







El Congreso de los Diputados aprueba las bajas laborales por síntomas relacionados con menopausia que, a partir del 1 de diciembre, permitirán a las mujeres tener una incapacidad temporal en caso de fatiga crónica, ansiedad o dificultades de concentración.

Los síntomas de la menopausia pueden afectar al desarrollo de la actividad laboral de muchas mujeres: "Es que te sientes mal". Fatiga, pérdida de memoria, falta de concentración, cansancio extremo o estrés son algunos de los síntomas que padecen muchas mujeres que manifiestan que "se pasa fatal".

PUEDE INTERESARTE Los cuidadores familiares ganan protección con la reforma de la dependencia: los nuevos derechos previstos

En la Diputación Permanente de la cámara baja de las Cortes Generales se han aprobado siete nuevos Reales Decretos-Ley entre los que se encuentran ayudas a Ceuta, a familias monoparentales o las bajas por síntomas relacionados con la menopausia. A partir del próximo día 1 de diciembre, las mujeres que padezcan de trastornos incapacitantes podrán acceder a esta nueva baja médica.

Se deberá acreditar la incapacidad para trabajar

Mireia Castilla, ginecóloga especialista en menopausia, explica que "hoy en día muchas mujeres tienen profesiones importantes y de repente se encuentran en una etapa que le está costando hacer cosas que antes hacía con normalidad", por lo que la aprobación de esta medida facilitará el desarrollo normal de la vida de las mujeres afectadas.

No obstante, según lo acordado en la propuesta del Gobierno, la menopausia no es motivo automático de baja laboral, para acceder a ella es necesario que exista una alteración de salud que limite la capacidad para trabajar y sea valorada medicamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Isaac Cohen, jefe de la unidad de ginecología del Hospital de Málaga, explica el funcionamiento de esta baja médica: "Existe una gradación en la sintomatología y eso debe ser evaluado por el médico especialista y en los casos verdaderamente invalidantes pasará por la inspección médica". Los casos que la necesiten no tendrán que acreditar un periodo mínimo de cotización y tendrán derecho a una prestación económica desde el segundo día de baja.