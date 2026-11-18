Candela Hornero Madrid, 18 NOV 2026 - 14:10h.

De las 1.219 solicitudes recibidas en 2025, menos de la mitad recibieron la eutanasia: los pacientes oncológicos son los que más fallecen durante la tramitación

Ana donó sus órganos tras fallecer por eutanasia con 27 años: "Su corazón volvió a latir en otra persona"

Compartir







El año pasado 574 personas recibieron la eutanasia en España, según el Informe Anual 2025 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que ha publicado hoy el Ministerio de Sanidad. En total han recibido 1.284 solicitudes durante 2025, un 30,6% superior al de 2024, cuando se contabilizaron 983. Lo que muestra que cada vez más personas piden la eutanasia.

Hace ya cinco años que la Ley Orgánica 3/2021 se puso en marcha y desde entonces se han registrado 3.896 solicitudes, de las cuales 1.698 han concluido con la realización de la prestación. Ha sido el 2025 el año en el que más se han realizado. En 2024 se contabilizaron 423, en 2023 fueron 336, en 2022 hubo 290 y en 2021 (año en el que la ley entró en vigor desde el 25 de junio) fueron 75.

De las 1.219 solicitudes finalizadas en 2025 no todas acabaron en la eutanasia. Estas fueron menos de la mitad (47,1%), 574. Durante la tramitación fallecieron 382 personas (31,3%), a 165 le denegaron la solicitud y 98 (8%) revocaron la solicitud.

¿Dónde se realizan más eutanasias?

En Cataluña se han realizado 235 eutanasias el año pasado, por lo que esta comunidad agrupa cerca de la mitad del total de casos. Le sigue el País Vasco con 78 prestaciones realizadas, la Comunidad de Madrid con 76, Andalucía con 35, Comunidad Valenciana con 33 y Navarra con 20.

Si se compara el número de peticiones recibidas con la cantidad de eutanasias que luego llegaron a término, fue en el País Vasco donde más se realizaron en proporción. De las 109 peticiones se realizaron 78, por lo que el 71% concluyó en la prestación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a las comunidades y ciudades autónomas con un menor número de eutanasias realizadas está Melilla, donde el año pasado no se registró ninguna solicitud. Le siguen Ceuta con una solicitud que no ha llegado a realizarse, Extremadura con 1 de las 8 solicitudes registradas, la Región de Murcia con 2 y La Rioja con 4.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Quién suele solicitar la eutanasia? Edad y enfermedades

Las mujeres y los hombres piden la eutanasia por igual. Según el informe, de los 1.219 procesos finalizados en 2025, el 50,5% correspondió a mujeres y el 49,5% a hombres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La mayoría de las personas tenían edades avanzadas y la media se situó en 70,6 años. El 79,8% de los procedimientos finalizados correspondió a personas de 60 o más años y el 91,7% a personas de 50 o más años. El grupo más numeroso fue el de 80 o más años, que representó el 29,3% del total.

En cuanto a las enfermedades, son las neurológicas y oncológicas las patologías de base más frecuentes entre las personas cuyos procesos finalizaron durante el año. Las primeras corresponden a 263 de los casos (45,8%), y las oncológicas a 172 (30%). Ambas representaron el 75,8% de las prestaciones.

Sin embargo, aunque hubo más personas con enfermedades neurológicas que recibieron la prestación, hubo más solicitudes de pacientes oncológicos, categoría en la que hubo 445 peticiones.

Y es que las enfermedades oncológicas fueron las más frecuentes entre las personas que fallecieron durante la tramitación, con 232 casos (60,7% del total), lo que pone de manifiesto la importancia de los tiempos en estos procesos.

En cuanto a los pacientes oncológicos, 281 fallecimientos (74%) se produjeron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera su resolución y 101 (26%) después de haberse obtenido una resolución favorable, pero antes de la realización de la prestación. Entre la presentación de la primera solicitud y el fallecimiento transcurrieron una media de 55,3 días.

Más de dos meses de media de espera

El tiempo medio transcurrido entre la primera solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación fue de 46,5 días, con una mediana de 39 días. Por su parte, el plazo medio entre la primera solicitud y la realización efectiva de la prestación fue de 72,4 días.

El informe indica que en estos tiempos incluyen los procedimientos con reclamaciones y aquellos en los que la persona solicitante decidió aplazar la prestación.

El lugar y modalidad elegidos para morir

De las 574 prestaciones realizadas en 2025, 292 tuvieron lugar en centros hospitalarios (50,9%), 201 en el domicilio de la persona solicitante (35%) y 81 en centros sociosanitarios, principalmente residencias (14,1%).

En la mayoría de los casos (98,1%) eligieron que la administración se la realizara un profesional sanitario. Solo en 11 prestaciones (1,9%), la sustancia fue autoadministrada por la propia persona solicitante.

Donación de órganos

La donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir permitió que 205 personas recibieran un trasplante durante 2025. En total, 73 personas fueron donantes efectivas tras recibir la prestación, lo que representa el 12,7% de las 574 prestaciones realizadas ese año.

Desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021, 227 personas han donado sus órganos tras recibir la prestación de ayuda para morir, lo que ha permitido que 647 pacientes recibieran un trasplante.