El Gobierno aprueba este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas.

El Ministerio de Trabajo ya propuso a principios de noviembre esta subida del 5,3% en el SMI

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El Gobierno aprobará este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas (18.004 euros brutos anuales).

El Consejo de Ministros de este 17 de noviembre dará luz verde a este incremento, que irá acompañado de medidas fiscales para que la nueva cuantía no tribute, según avanza la agencia 'EFE'.

La cuantía propuesta por el departamento que dirige Yolanda Díaz

El Ministerio de Trabajo ya había planteado esta misma subida el pasado 5 de noviembre, cuando publicó un borrador de real decreto con el que proponía elevar el SMI un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. El documento se sometió a audiencia y participación pública y el plazo para presentar alegaciones concluye este lunes, 16 de noviembre.

La cuantía propuesta por el departamento que dirige Yolanda Díaz supera el incremento del 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en esta materia. Sin embargo, se sitúa por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos CCOO y UGT, que pedían elevar el salario mínimo por encima de los 1.300 euros mensuales.

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En la memoria que acompañaba al borrador, Trabajo justificaba el incremento por el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio, en cumplimiento de la Carta Social Europea y de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. El proyecto también contemplaba que la actualización no afectase a los salarios que, en conjunto y en cómputo anual, ya superasen los 18.004 euros, de modo que solo tendrían que incrementarse las retribuciones inferiores a ese