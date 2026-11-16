Asun Chamoso 16 NOV 2026 - 11:25h.

La eutanasia de Francesc Augé estaba prevista para el 26 de noviembre en un hospital

Francesc Augé, a pocos días de recibir la eutanasia tras dos años de espera judicial: "Pido respeto. Es mi vida y mi decisión"

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BarcelonaFrancesc Augé ha decidido posponer su eutanasia hasta el mes de enero del año que viene. "No quiero un mal recuerdo de las Navidades para mi familia. Lo he decidido yo solo, sin la presión de nadie. Son días muy señalados", explica a Informativos Telecinco. Este vecino de Vallirana (Barcelona), de 56 años, ha aplazado su muerte digna unas semanas más: "Las voy a pasar a tope. Es mi última Navidad. Sobre la marcha, veré cómo lo celebro. No quiero obligar a nadie a nada. Será como venga".

Después de dos años de espera judicial, la eutanasia estaba agendada en el calendario el 26 de noviembre. "Me siento afortunado al final de la vida porque tengo una fecha límite", reconoce Francesc. La nueva fecha no quiere adelantarla: "No lo digo el día porque no quiero el circo mediático de Noelia Castillo. No me fío de los que están en contra". La joven, de 25 años, recibió la eutanasia a finales del mes de marzo.

Una decisión de Francesc, bien acogida por los suyos. "El fin de año será en casa de un amigo con música electrónica". Una música que también quiere que le acompañe en el último momento con el tema 'Ameno' de una larga duración.

"La lucha se ha acabado"

En 2010, este camionero de profesión sufrió su primer infarto. Años después, cuatro ictus y otro infarto más. "En el primer ictus, me vi a mí mismo fuera del cuerpo, con una paz enorme. No sé cuánto tiempo duró. Fue una sensación de mucha paz. Me vi en el suelo de la habitación. Fue una experiencia. No sé si estaba muerto o no", recuerda Francesc.

Desde entonces, confiesa que ha pensado en la muerte: "Me cuesta todo en el día a día. No tengo calidad de vida. Por eso, pido la eutanasia. El dolor mental no se pasa. Esta vida no la quiero para mí. No soy yo". Y añade: "No puedo escribir. Si leo un texto, me pierdo. Me cuesta hablar. No es calidad de vida porque soy muy independiente. Psicológicamente, estoy mal porque esta vida no la quiero. Quien la quiera, se la regalo. Es un dolor que no se ve y algunos no lo entienden".

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La Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat reactivó su caso después del archivo definitivo de la causa judicial después de la renuncia de su padre, de 96 años, a paralizar la eutanasia tras un intento de suicidio de Francesc en septiembre. Una batalla legal de dos años que ha llegado a su fin. "Estos días no me lo creo. Estoy muy relajado. La lucha de estos años atrás se ha acabado. Ya tengo la eutanasia. He luchado mucho por ello", concluye.