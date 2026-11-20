En un colegio de Zaragoza han comenzado a impartir clases sobre alimentos a los más pequeños

El 30 % de los menores españoles presenta exceso de peso lo que dispara el uso de medicamentos

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Además de que los niños reciban una dieta sana y equilibrada en el comedor del colegio, también es importante educarles para que sepan diferenciar para qué sirve cada uno de los alimentos y que ellos mismos sean conscientes de lo que significa una dieta sana.

En un colegio de Zaragoza ya han comenzado las clases sobre los alimentos con Teresa Aliacar, dietista infantil, que asegura que si "queremos que los niños coman bien, hay que invertir tiempo en enseñárselo". Utiliza métodos como la música para que el mensaje más importante llegue hasta los más pequeños.

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No solo les enseña para qué sirven cada uno de los alimentos que comen y en qué les puede ayudar, sino también les descubre algunos que no conocían. A pesar de su corta edad, ellos serán los responsables de elegir qué comida van a traer a clase.

Las preocupantes cifras en España

"Exponerlo de manera atractiva y creativa les incita a quererlo hacer", según confiesa la experta. Ellos aprender a diferenciar a lo que les hace bien en su cuerpo y lo que, en exceso, puede resultar perjudicial. Según los últimos estudios, en España un 36% de los niños tiene exceso de peso y un 16% tiene obesidad.

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Este es un problema que afecta a muchas familias y que pone la vida de muchos niños españoles en juego desde edades muy tempranas. Si desde pequeños no se les enseñan los beneficios de algunos alimentos, no aprenderán a tener una dieta sana y a saber qué comer según lo que necesiten.