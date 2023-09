La historia no deja de ser rocambolesca. El párroco acusado de agresiones sexuales narraba hace unos años su vocación religiosa en una entrevista a La Opinión de Málaga: "Mi madre me enseñó la fe desde que era chiquitillo. No sé si esta vocación viene en los genes, aunque soy hijo de Paqui, una de las monjas clarisas que durante años hubo en Vélez Málaga. Lo que sí tengo claro es que, desde que naces, Dios tiene un proyecto para ti".