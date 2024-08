Detenido un padre al llegar a la estación de Zaragoza tras agredir a su hijo de ocho años en un AVE

En ese momento, el menor confesó de manera espontánea que su padre le había pegado un bofetón el vagón cafetería , le había agarrado del pelo de forma dolorosa, le había dado varios golpes en el abdomen que le habían hecho sentir avergonzado y que no era la primera vez que le golpeaba.

Una vez engrilletado, el detenido, vecino de Zaragoza de 34 años, comenzó a insultar a los agentes, a los que llamó "hijos de puta", así como les dijo "me cago en vuestros muertos" o "a mí no me podéis detener".