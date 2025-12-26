Derrumbe de un campo de fútbol en Granda: las grietas y el mal tiempo han ayudado a derribarlo

No ha habido que lamentar ningún daño personal

Compartir







SalamancaLa muralla de Salamanca ha sufrido un desprendimiento de unos 15 metros durante la madrugada del jueves al viernes 26 a la altura de la calle Rector Esperabé.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca recibieron una llamada sobre las 5.30 horas que alertaba sobre un derrumbe en una zona que no es visible desde la vía pero que se encuentra adosada a un edificio de viviendas, por lo que ha dañado algunas zonas comunes en un pasillo y ha provocado algunas grietas en la habitación de una de las viviendas.

PUEDE INTERESARTE Encuentran el cadáver calcinado de un hombre de 57 años tras explotar un microondas en una vivienda de Pontevedra

Sin embargo, no ha habido que lamentar ningún daño personal, como han asegurado desde el servicio de Comunicación del Ayuntamiento salmantino.

Los bomberos han trabajado en la zona para sanearla y esta mañana ya han realizado una inspección visual los técnicos de urbanismo y patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Tras la primera inspección, se ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda, que es el titular de la muralla, como han indicado desde el consistorio salmantino.

PUEDE INTERESARTE Un año sin carnet para un conductor que tras un accidente alegó haber dado positivo por beber alcohol mientras esperaba por la Guardia Civil

El departamento de Comunicación del equipo de Gobierno municipal ha subrayado, además, que esta zona que se ha desprendido esta madrugada ya fue restaurada en 2018, después de que sufriera un derrumbe en el año 2016.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Derrumbe de un campo de fútbol en Granda: las grietas y el mal tiempo han ayudado a derribarlo

Por otra parte, en el campo de fútbol de Huétor Vega, Granada, también se ha sufrido el derrumbe de un muro. El Ayuntamiento ha informado de que ya en octubre se detectaron grietas en el muro perimetral que se desprendió en la tarde de este pasado jueves en el polideportivo municipal Las Viñas, donde se ubica el campo de fútbol, y ya entonces se supo de la necesidad de acometer una intervención "urgente".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Precisa el consistorio que el tramo del muro que ha colapsado --sin que se hayan producido daños personales ni afectado a viviendas colindantes-- se encontraba vallado y perimetrado desde el pasado mes de octubre, cuando se detectaron grietas que fueron analizadas por los técnicos municipales de Urbanismo.

Tanto los arquitectos municipales como el jefe del área de Obras y Servicios coincidieron en la necesidad de acometer la reparación del muro "con la mayor urgencia posible", dada la evolución de las patologías detectadas.

En base a estos informes técnicos, el equipo de gobierno impulsó la solicitud de un presupuesto para ejecutar la reparación con cargo al fondo de contingencia del presupuesto municipal con un coste aproximado de 67.000 euros más IVA.

Sin embargo, afirma el Ayuntamiento que "determinados técnicos municipales del ámbito administrativo se negaron a autorizar el uso de dicho fondo al no considerar la actuación como una emergencia, sino únicamente como una actuación urgente, pese a los informes técnicos existentes que alertaban del riesgo estructural".