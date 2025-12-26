La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, contacta con Óscar Fernández, de Vox, de cara a la investidura

La gestora del PSOE extremeño evita aclarar si se abstendrá en la investidura de Guardiola

Compartir







La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha informado de que este pasado martes se puso en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, de cara a la investidura. "El tono era cordial y el mensaje fue muy claro. Pensar sólo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha asegurado Guardiola en declaraciones a los medios tras asistir a una reunión del Comité de Dirección del PP extremeño.

En esa conversación, en la que ambos se felicitaron por los resultados obtenidos en las elecciones del 21 de diciembre, se emplazaron a seguir hablando y ha asegurado que Fernández en "ningún caso" le transmitió que Vox quería ostentar la presidencia de la Asamblea de Extremadura. De esta forma, Guardiola ha considerado que de lo que se debe hablar "no es de puestos", sino de la "estabilidad que necesita" Extremadura y de los "cuatro años de legislatura" que hay "por delante".

"Nos tendremos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños. Yo creo que tenemos que hablar de un gran acuerdo donde se pongan sobre la mesa las cuestiones que necesita Extremadura para seguir avanzando", ha asegurado. También, y sobre las propuestas de Vox, partido que se ha referido en varias ocasiones al documento de 200 medidas que planteó en la negociación presupuestaria, Guardiola ha incidido en que algunas de ellas "eran inasumibles porque chocaban con la legalidad".

Por ello, ha avanzado que su equipo está trabajando sobre dicho documento para poner sobre la mesa qué cuestiones podrían llegar a ese acuerdo y cuáles no. "Cuáles se tendrían que modular y en qué sentido", ha dicho. "Nosotros ya estamos trabajando en ese documento porque no tenemos tampoco más información, no han solicitado absolutamente nada diferente a esas 200 medidas, que es lo que yo he escuchado públicamente que ha dicho el señor Fernández", ha asegurado.

Límites temporales de cara a la negociación

Respecto a los límites temporales de cara a la negociación, María Guardiola ha incidido en que dichos límites están marcados por los plazos establecidos. Así, ha avanzado que este sábado se publicará el decreto de convocatoria de la Mesa de la Asamblea, que será el día 20 de enero. "Este será el primerito y a partir de ahí hay un mes para la investidura. Yo creo que Extremadura no puede parar, no puede esperar y cuanto antes tengamos un presupuesto, pues antes podremos darle esa revolución que necesita Extremadura para seguir creciendo", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También, y sobre el voto CERA, que no ha dado finalmente el escaño 30 al PP, ha reconocido la 'popular' que su formación se va a quedar a unos 300 votos de alcanzar esa marca aunque, con ello, la situación parlamentaria "no hubiera cambiado absolutamente nada". Del mismo modo, Guardiola ha confesado que es una persona "absolutamente autónoma" y solo piensa "en Extremadura". "Lo he sido siempre, y si no lo fuera no estaría aquí, yo solo pienso en Extremadura, y las únicas cuestiones que se van a poner sobre la mesa son cuestiones que afectan a nuestra región", ha señalado.

Por ello, ha recalcado que espera que el candidato de Vox, Óscar Fernández, "tenga la misma autonomía" que ella y que ambos puedan negociar "sin tener que estar esperando a las autorizaciones por parte de Madrid", ya que eso "complica y ralentiza mucho las cosas". Guardiola ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión del Comité de Dirección del PP de Extremadura, en el que se ha analizado los resultados electorales y se han marcado "un poco" cuáles serán los próximos pasos a dar como partido. "Que nadie se relaje, que estamos en Navidad pero seguimos trabajando, Extremadura no puede parar y ese es el mensaje que hemos transmitido ahí dentro del Comité de Dirección", ha concluido.