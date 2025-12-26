La AUC pide investigar si 'La Casa De Los Gemelos' cumple la normativa audiovisual, a la que están sometidos el resto de medios

La ley audiovisual pide ser respetuosos con la dignidad humana y los valores constitucionales

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se investigue si el reality 'La Casa De Los Gemelos' cumple la normativa audiovisual, a la que están sometidos el resto de los medios.

En este programa, 'La Casa De Los Gemelos 2', que se ve en distintas plataformas de internet, es habitual ver agresiones de todo tipo y consumo de alcohol, además de haberse visto comentarios homóbofos y discriminatorios.

La ley audiovisual con la que cumplen los medios

Algo impensable en una televisión convencional. Incumplen, por tanto, la ley audiovisual que pide ser respetuosos con la dignidad humana y los valores constitucionales.