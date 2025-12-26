Logo de telecincotelecinco
Incendio

Mueren un hombre y una mujer al incendiarse una vivienda en La Matanza de Acentejo, Tenerife

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Imagen de archivos de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Europa Press
Dos personas, una mujer y un hombre, han fallecido en un incendio de una vivienda que se ha declarado esta madrugada en La Matanza de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias.

En parada cardiorespiratoria

El fuego ha afectado a un inmueble situado en la calle Real de localidad tinerfeña y se detectó sobre las 6.27 horas, cuando comenzaron a recibirse las primeras llamadas en el 112.

Los bomberos del Consorcio de Tenerife sacaron de la vivienda, inconscientes, a los dos afectados y procedieron a extinguir las llamas, que afectaron a todo el inmueble.

Se trata de un hombre de 63 años y de una mujer sobre la que no hay más datos por el momento.

Cuando los evacuaron del la vivienda, los dos estaban ya en parada cardiorrespiratoria, que los sanitarios no pudieron revertir. 

