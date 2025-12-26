Los fallecidos son un varón de 63 años y una mujer de la que se desconocen más datos

El peligro de los incendios domésticos: muere un hombre en Cartagena al arder su estufa

Dos personas, una mujer y un hombre, han fallecido en un incendio de una vivienda que se ha declarado esta madrugada en La Matanza de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias.

En parada cardiorespiratoria

El fuego ha afectado a un inmueble situado en la calle Real de localidad tinerfeña y se detectó sobre las 6.27 horas, cuando comenzaron a recibirse las primeras llamadas en el 112.

Los bomberos del Consorcio de Tenerife sacaron de la vivienda, inconscientes, a los dos afectados y procedieron a extinguir las llamas, que afectaron a todo el inmueble.

Se trata de un hombre de 63 años y de una mujer sobre la que no hay más datos por el momento.

Cuando los evacuaron del la vivienda, los dos estaban ya en parada cardiorrespiratoria, que los sanitarios no pudieron revertir.