Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: "Para que el miedo cambie de bando"

En el vídeo, las imágenes, acompañadas de la canción 'Me quiso a morir', mandan un mensaje a ese entorno para que sea la "esperanza" para romper el círculo del maltrato, como una vecina que da la voz de alerta.

La campaña incide en que "el agresor no es un monstruo" sino que puede ser "un hombre común", ha subrayado la delegada, quien ha alertado del peligro de "romantizar la violencia de género": "El amor no debe doler y no debe someter", ha sentenciado.