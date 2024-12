Se conocen nuevos detalles en el caso de la mujer asesinada en Mallorca a manos de su pareja. Se investiga por qué Rosario, la víctima, no llevaba el receptor que habría alertado a la Policía de la presencia de su agresor. Además, hemos conocido más aspectos del perfil violento del detenido.

Según las primeras investigaciones, el presunto asesino no se quitó la pulsera de control GPS, pero ella no llevaba el receptor. Por eso no hubo alarma.