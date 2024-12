Un enfermero ha criticado duramente el vídeo de una usuaria de TikTok en el que criticaba la sanidad pública tras romperse la mano. La mujer, Eli Deffarary, explicaba que llevaba cuatro horas en un hospital con la mano rota y que simplemente no le habían hecho más pruebas que una radiografía. "Gracias a Dios, conforme salga de aquí, voy a tener la posibilidad de irme por lo privado para que no se me quede la mano así. Esta es la sanidad pública que tenemos", dice en el vídeo.