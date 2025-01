Este viernes, 24 de enero, se cumplen 16 años del crimen de Marta del Castillo: recopilamos las claves de su desaparición y asesinato

A Marta se la ha buscado en más de 70 lugares: se investigó la hipótesis de un crematorio y se descartó, así como la Torre Sevilla

La familia de Marta del Castillo sigue realizando búsquedas 16 años después: "Nunca han salido a la luz"

La esperanza es lo último que se pierde. Eso es a lo que se aferra la familia de Marta del Castillo, que lleva ya 16 años en vilo por la desaparición y el asesinato de la joven sevillana de 17 años. El 24 de enero de 2009 marcó un antes y un después para ellos. Pero después de procedimientos judiciales, numerosas búsquedas oficiales y extraoficiales e informes periciales, entre otros muchos asuntos, todavía no saben ni qué es lo que realmente ocurrió en el piso de la calle León XIII de Sevilla en el que le quitaron la vida ni dónde se encuentra su cuerpo.

Antonio del Castillo, la cabeza visible de la familia desde la desaparición, nunca ha desistido en tratar de dar con el paradero de su hija a pesar de todos los obstáculos que ha encontrado. Y ha hecho todo lo posible, todo lo que estaba en su mano, pero no ha tenido el resultado que esperaba. Como indicó esta semana a este medio, el asesino de Marta quedará libre en mayo de 2030 mientras él sigue con asuntos pendientes en los tribunales.

La última bala de Antonio del Castillo era el informe elaborado por Lazarus Technology con los datos del clonado del móvil que le requisaron a Miguel Carcaño tras su detención. El documento detalló seis movimientos del terminal el día del crimen y fechas posteriores, pero no se pudo concretar "ni la fecha ni la hora". Además, se informó que la tarjeta SIM del móvil pudo utilizarse en otro terminal, y el propio Antonio dijo que no se contaron con datos de la operadora de encarcelado que pudieron ayudar. Según han indicado especialistas a la web de Informativos Telecinco, el texto indica un radio de Sevilla demasiado grande como para analizar, por lo que creen que el informe quedará finalmente en papel mojado.

Miguel Carcaño y las siete versiones que ofreció: "Dónde esté el cuerpo no lo ha dicho, porque si no la hubieran encontrado"

Para entrar en contexto, repasamos las siete versiones que ha ofrecido Miguel Carcaño sobre los hechos. Posteriormente, una fuente muy cercana a las investigaciones, apunta las claves:

1. La primera versión de Miguel Carcaño tras su detención el 13 de febrero de 2009; confiesa que mató a Marta de un golpe con un cenicero y que su amigo Samuel Benítez le ayudó a subir el cuerpo a su ciclomotor y a llevarlo hasta un puente que hay entre Sevilla y Camas para deshacerse de él en el río Guadalquivir. No menciona ni al Cuco ni a Francisco Javier Delgado, su hermanastro.

de Miguel Carcaño tras su detención el 13 de febrero de 2009; confiesa que mató a Marta de un golpe con un cenicero y que su amigo Samuel Benítez le ayudó a subir el cuerpo a su ciclomotor y a llevarlo hasta un puente que hay entre Sevilla y Camas para deshacerse de él en el río Guadalquivir. No menciona ni al Cuco ni a Francisco Javier Delgado, su hermanastro. 2. La segunda versión , el 10 de marzo de 2009; en esta nueva declaración vuelve a implicar a Samuel Benítez y lo hace por primera vez con Javier García Marín, el Cuco. Dice que ambos le ayudaron a hacer desaparecer el cuerpo, pero sigue exculpando a su hermanastro. Mantiene que fue él quien dio muerte a la víctima y que se deshicieron del cuerpo en el río.

, el 10 de marzo de 2009; en esta nueva declaración vuelve a implicar a Samuel Benítez y lo hace por primera vez con Javier García Marín, el Cuco. Dice que ambos le ayudaron a hacer desaparecer el cuerpo, pero sigue exculpando a su hermanastro. Mantiene que fue él quien dio muerte a la víctima y que se deshicieron del cuerpo en el río. 3. La tercera versión , el 16 de marzo de 2009; Carcaño declara de nuevo y da un giro radical a los hechos. Incrimina al Cuco en la desaparición del cuerpo y afirma que este agredió sexualmente y mató a la víctima, a quien habría asfixiado con un cable. Además, cambia el escenario en el que se deshicieron del cuerpo. Dice que lo arrojaron a un contenedor, por lo que las autoridades buscaron en el vertedero de residuos de la Mancomunidad de Los Alcores, en la hacienda Montemarta-Cónica de Alcalá de Guadaíra.

, el 16 de marzo de 2009; Carcaño declara de nuevo y da un giro radical a los hechos. Incrimina al Cuco en la desaparición del cuerpo y afirma que este agredió sexualmente y mató a la víctima, a quien habría asfixiado con un cable. Además, cambia el escenario en el que se deshicieron del cuerpo. Dice que lo arrojaron a un contenedor, por lo que las autoridades buscaron en el vertedero de residuos de la Mancomunidad de Los Alcores, en la hacienda Montemarta-Cónica de Alcalá de Guadaíra. 4. La cuarta versión , el 17 de marzo de 2009, unas horas después de la anterior; tras la reconstrucción de los hechos en el piso de la calle de León XIII, el joven vuelve a confesar su participación en la muerte de la víctima y afirma que tanto él como el Cuco la agredieron sexualmente antes de deshacerse del cuerpo arrojándolo a un contenedor. En esta declaración exculpa a Samuel Benítez y sigue exculpando a su hermanastro.

, el 17 de marzo de 2009, unas horas después de la anterior; tras la reconstrucción de los hechos en el piso de la calle de León XIII, el joven vuelve a confesar su participación en la muerte de la víctima y afirma que tanto él como el Cuco la agredieron sexualmente antes de deshacerse del cuerpo arrojándolo a un contenedor. En esta declaración exculpa a Samuel Benítez y sigue exculpando a su hermanastro. 5. La quinta versión , meses después; Carcaño se ve varias veces con Soledad, la madre de su novia Rocío, y esta le asegura a la Policía que, en la última visita a la prisión de Morón, el 5 de agosto de 2009, el joven le confesó que no sabe dónde estaba el cuerpo de Marta, pero que sí lo podía saber una persona, un tío de Samuel. Dice que su amigo y esta persona, que vivían en las Tres Mil Viviendas, se deshicieron del cuerpo con un Opel Astra de color rojo. Aquí, vuelve a la versión del golpe con el cenicero y niega la agresión sexual a la víctima, además de descartar la incriminación del Cuco en el asesinato. Sigue exculpando también a su hermanastro.

, meses después; Carcaño se ve varias veces con Soledad, la madre de su novia Rocío, y esta le asegura a la Policía que, en la última visita a la prisión de Morón, el 5 de agosto de 2009, el joven le confesó que no sabe dónde estaba el cuerpo de Marta, pero que sí lo podía saber una persona, un tío de Samuel. Dice que su amigo y esta persona, que vivían en las Tres Mil Viviendas, se deshicieron del cuerpo con un Opel Astra de color rojo. Aquí, vuelve a la versión del golpe con el cenicero y niega la agresión sexual a la víctima, además de descartar la incriminación del Cuco en el asesinato. Sigue exculpando también a su hermanastro. 6. La sexta versión , el 9 de septiembre de 2009; tras la vista que prevé la ley del tribunal del jurado para concretar la imputación, Carcaño dice que le contó la verdad a Soledad y mantiene que mató a Marta de un golpe en la cabeza con el cenicero. Afirma que pidió ayuda al Cuco y que este avisó a Samuel, que llegó después con el coche de su tío. Carcaño niega en esta ocasión que arrojaran el cuerpo a un contenedor. En esta ocasión, dice que sacaron el cuerpo del piso de León XIII en una silla de ruedas (y un dato que destacar aquí es que dos testigos afirmaron en el juicio del Cuco en 2011 que vieron a Carcaño manipulando una silla de ruedas en la madrugada del 25 de enero dirigiéndose a una zona de contenedores, pero sin ver si lo arrojaron allí; y un tercer testigo vio a dos personas encapuchadas con la silla trasportando un bulto y regresando de una zona de contenedores con la silla vacía).

, el 9 de septiembre de 2009; tras la vista que prevé la ley del tribunal del jurado para concretar la imputación, Carcaño dice que le contó la verdad a Soledad y mantiene que mató a Marta de un golpe en la cabeza con el cenicero. Afirma que pidió ayuda al Cuco y que este avisó a Samuel, que llegó después con el coche de su tío. Carcaño niega en esta ocasión que arrojaran el cuerpo a un contenedor. En esta ocasión, dice que sacaron el cuerpo del piso de León XIII en una silla de ruedas (y un dato que destacar aquí es que dos testigos afirmaron en el juicio del Cuco en 2011 que vieron a Carcaño manipulando una silla de ruedas en la madrugada del 25 de enero dirigiéndose a una zona de contenedores, pero sin ver si lo arrojaron allí; y un tercer testigo vio a dos personas encapuchadas con la silla trasportando un bulto y regresando de una zona de contenedores con la silla vacía). 7. La séptima versión, el 22 de febrero de 2013; Carcaño mantuvo la sexta versión incluso en el juicio, donde exculpó a su hermanastro y asumió que mató a Marta con un cenicero, por lo que fue condenado a cárcel en enero de 2012. Sin embargo, ofreció posteriormente una nueva declaración que es la que sigue manteniendo. En esta afirmó que su hermano, Francisco Javier Delgado, discutió con él por problemas económicos, ya que había pedido una hipoteca y productos bancarios (con documentación falsa), sin contar con los gastos que acarreaba de su moto, y eso impedía que pudieran pagar la mensualidad del préstamo. Entonces, Carcaño regresó a su cuarto y, amenazado, Marta trató de mediar en la disputa. Fue en ese momento cuando, según el sevillano, su hermano sacó la pistola que tenía de haber trabajado como vigilante de seguridad y golpeó dos veces con la culata a la víctima, que cayó inerte y falleció, según él. Luego vio a Francisco Javier hacer una llamada y le lllevó con su ciclomotor hasta la casa de su cuñada, en la calle Tharsis, para coger el vehículo de Rosa María S., su exmujer, y tras sacar el cuerpo del piso en una silla de ruedas, trasladarlo hasta un lugar que describió con dificultad, cerca de la Majaloba, en un lugar con palmeras y luces rojas junto a una gasolinera. Allí dice que enterraron en cal el cadáver, aunque apuntó que su hermano lo pudo mover con posterioridad a otro lugar. Esta séptima versión la volvió a confirmar por carta en 2020.

Cabe destacar que Carcaño llegó a someterse en un hospital de Zaragoza a la prueba de Potencial Evocado Cognitivo (PEC), lo que hizo que los agentes buscaran en una zona de Camas, donde el condenado vivió una temporada junto a su novia de entonces, Rocío. Sin embargo, Carcaño insistió en que el cuerpo se encontraba en la zona de Majaloba, negando una octava versión. Pero ¿por qué dio tantas versiones? ¿Por qué tantos cambios y tantas contradicciones? Los jueces que han investigado el caso han estimado que el sevillano no tiene credibilidad.

"Si uno tira ahora de 'vista de pájaro' y coge todas las declaraciones, hay un puzle. Y hay una pieza que, en el momento que encajase, encajaban todas. Porque Carcaño, en todas sus versiones, ha dado algo de verdad y el resto ha sido todo inventado. Inventado me refiero a los escenarios de donde se deshizo del cuerpo. Dónde esté no lo ha dicho, porque si no la hubieran encontrado. Y yo tengo la esperanza de que diga la verdad, pero no la va a decir", apunta la fuente consultada por Informativos Telecinco, que subraya que la séptima versión que ofreció Carcaño, en la que incrimina a su hermanastro, "no puede considerarse versión como tal", ya que esas declaraciones las hizo "a toro pasado", cuando ya había recibido sentencia firme del Tribunal Supremo. "Esa versión no está judicializada. Carcaño está condenado por asesinato precisamente en base a su autoconfesión sin cuerpo, es de los pocos casos que hay en España. Fue condenado por prueba indiciaria. Pero él nunca negó haberle dado muerte a Marta, judicialmente hablando. Siempre confesó que la había matado. La carta en la que señala a Francisco Javier Delgado fue ya habiendo sido condenado", precisa.

El resto de investigados: Francisco Javier Delgado, María García Mendaro, el Cuco y Samuel Benítez

La citada fuente, que pudo vivir de cerca todo el procedimiento judicial, asegura que, bajo su criterio, respecto a cómo se sacó el cuerpo del piso de León XIII, "es imposible que Carcaño desplazara solo el cuerpo de Marta en su ciclomotor, como se llegó a determinar, ya que Marta, físicamente, era casi más grande que él": "Tuvo que tener ayuda, si no es imposible". "De la séptima versión sí me creo y me creí la implicación del hermano. En qué grado no lo sé, pero que Carcaño tuvo ayuda, por supuestísimo", agrega.

La fuente consultada afirma que "hay mucha gente que piensa que si volviese a salir algo nuevo se podría reabrir la causa y volver a imputar, pero no". "Eso es cosa juzgada y jamás se volverá a enjuiciar. Es la postura jurídica. Es imposible. Porque las demás personas fueron acusadas. Imaginemos que el hermano, a quien se juzgó como encubridor, ahora parece el autor por algo nuevo. No va a cambiar nada. Porque es que, en su día, Fiscalía y acusación particular decidieron imputarlo por encubrimiento, cuando pudieron imputarlos a todos como autores". Por ello, apunta, solo se analizó el teléfono móvil de Miguel Carcaño para elaborar el informe de Lazarus Technology; "el juez no podía analizar esos terminales porque esas personas, si nos atenemos a lo que dice la ley, han sido absueltas. No puedes decir ahora que les vas a investigar los teléfonos años después cuando hay una sentencia firme del Supremo donde les absuelve. Por eso se analizó solo el de Carcaño, porque es el único condenado por el asesinato. Todo tiene su por qué".

Francisco Javier Delgado ingresó en prisión provisional por el crimen y el juez encargado del caso le dejó en libertad en mayo de 2009 (el padre de Marta del Castillo ya manifestó que cree que fue él quien mató a su hija y no Miguel Carcaño). Tras la carta de Carcaño en la que le señalaba, dice la fuente, "se intentó reabrir una causa nueva y se negaron, porque el condenado podía haber incriminado a cualquier otra persona". El hermanastro del sevillano siempre negó su participación y afirmó sentirse engañado. Pero para la familia de Marta siempre estuvo en el foco, como también lo estuvo María García Mendaro, su siguente pareja tras su matrimonio con Rosa María S., con quien "sigue en la actualidad como pareja", según la fuente citada, y sobre la que hubo dudas en cuanto a su posible implicación.

Esta mujer, hija de Ángela Mendaro, importante cargo del PSOE de Sevilla con vínculos con la junta dirigida entonces por el condenado Manuel Chaves, "aseguró haber estado estudiando en el piso de León XIII en el momento del crimen cuando realmente no estaba, algo que nunca se supo por qué lo dijo ni se entenderá", según informa la fuente consultada, que añade: "Sabemos que no estaba allí en el piso porque Antonio fue y no vio luces. Ella fue la que se metió en este escenario, que era cuando estaba estudiando para una oposición. No entiendo cómo una chica que conoce al hermano de Carcaño desde hacía unos meses se mete de esa forma en el asunto y da la cara como la dio...". A pesar de las investigaciones, María García Mendaro fue absuelta de todos los cargos. El padre de Marta siempre ha planteado que, el hecho de que esta persona tuviera contactos y pudiera hacer llamadas, quizás pudo cambiar el devenir de todo.

Otra persona que pudo ser clave para dificultar las indagaciones fue el Cuco, que era menor en el momento del crimen. Tras encarar su juicio particular, quedó absuelto de los delitos por los que se le acusaban, la violación y el asesinato de Marta del Castillo, pero sí lo condenaron por encubrimiento, debiendo estar tres años en un centro de menores. Cumplió su condena y quedó libre, estando 13 meses bajo vigilancia. Con posterioridad, tanto el Cuco como su madre, Rosalía García Marín, fueron condenados a otros dos años de cárcel por mentir ante el juez en el juicio por el crimen de Marta. Sin embargo, fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Sevilla y ahora se estudiará el recurso de casación que han presentado los padres de la joven sevillana para revocar esa sentencia. Se ha barajado que el Cuco y su madre pudieron mentir en el procedimiento judicial para evitar que el hermano de Miguel Carcaño fuera acusado como autor del crimen y no como encubridor.

Y también hay que hablar de Samuel Benítez, que se enfrentó a un careo en el juicio con Miguel Carcaño, quien fuera su fiel amigo, y negó cualquier participación en los hechos. Finalmente, fue absuelto por el Tribunal Supremo. Este joven, que formaba parte de la pandilla de Marta junto a Carcaño y al Cuco apenas unos meses antes del crimen, se fue de Sevilla y se desplazó hasta Francia durante una temporada, a la Provenza, donde convivió con el Cuco. Fue padre hace unos años, según algunos medios, y ahora podría haber regresado a España.

Otros escenarios en los que se ha barajado buscar a Marta del Castillo

Miguel señaló en sus distintas versiones numerosos escenarios; el río Guadalquivir, un contenedor que dirige restos a Alcalá de Guadaíra, la zona de Camas y la zona de Majaloba, cerca de la Rinconada, entre otros. En este punto hay que subrayar que se han investigado más de 70 lugares en Sevilla. Y algunos, aunque la gente piense que no han sido revisados, sí que han sido analizados, como apunta la fuente consultada.

Se ha barajado en distintas ocasiones que Miguel Carcaño pudiera haber tenido ayuda de personas que tenían acceso a un crematorio, que podría ser el que se encuentra en el cementerio de San Fernando. Sin embargo, según la fuente consultada, "esta hipótesis ha sido investigada por la Policía y es lo que hoy se considera una 'fake news'. Ese escenario está descartadísimo, es una posibilidad que no se ha contemplado a nivel judicial". Porque Miguel, según el informe de Lazarus Technolohy, tenía fotos de él con un uniforme. Pero "ese uniforme era con el que iba a trabajar a un bingo, no de una empresa que ofrecía servicios de limpieza en centros religiosos".

La fuente conocedora del caso asegura que "la Policía, inicialmente, investigó en cualquier lugar que mencionaba Miguel Carcaño, pero hoy no hubiera hecho las cosas así": "Se ha barajado también que se pudo arrojar el cuerpo de Marta a los cimientos de la Torre Sevilla, obra de César Pelli, la cual se comenzó a construir en 2008, y se ha descartado practicar indagaciones por falta de indicios, así como ha ocurrido con otros lugares".

"Ojalá pase lo que yo y todo el mundo quiere que pase, que Antonio y Eva puedan dar sepultura a su hija y llevarle flores, así como el abuelo de Marta, sus hermanas y sus sobrinas. Sé que a Miguel se le ha dicho que, ya que se confesó autor en el juicio, que asuma las cosas y diga dónde está. Porque, aunque aparecieran los restos mortales ahora, no creo que pudieran revelar nuevas pruebas o evidencias. No creo que encontraran huellas de ADN. Tan solo podría determinarse si recibió un golpe con un cenicero o un disparo, pero, en cualquier caso, sus padres tienen derecho a saber dónde está. La Policía ha hablado con Miguel en los últimos años, pero si no quiere colaborar, ¿qué haces?. Es todo muy difícil", subraya la fuente consultada, que asegura que "algunos han olvidado el caso, pero otros ni mucho menos, ya que hay líneas abiertas todavía".

Las autoridades, insiste el mismo testimonio, han apoyado a Antonio del Castillo en los planteamientos en los que ellos han considerado que pueden existir indicios. Porque las búsquedas "conllevan millones de euros y hay recursos limitados", además de que, "si se quiere explorar un terreno, hay que pedir permisos a los dueños de esas fincas". Eso sí, los agentes entenderían que él quiera hacer ciertas búsquedas en privado, como las reveladas por este medio esta semana, ya que lo único que quiere es encontrar a su hija. Porque no hay nada imposible, como se ha visto con casos como el de Juana Canal, un crimen resuelto después de 19 años de misterio. Aunque parece improbable, un hallazgo casual o una nueva declaración sería clave.

El caso de Marta se archivó en 2013 y se reabrió en 2020 tras emitirse una pieza separada que finalmente fue archivada en 2022 por la Audiencia de Sevilla. No obstante, la Fiscalía aseguró que ese documento no quedará cerrado en ningún momento hasta que el cuerpo aparezca. Mientras Antonio del Castillo sigue buscando por su cuenta, Miguel Carcaño afronta sus últimos cinco años de la condena. El sevillano, que ni siquiera atendió una oferta de los padres de Marta en la que le ofrecieron la compra del piso de León XIII, tendrá 41 años cuando salga de la cárcel en 2030, pero no podrá volver a Sevilla hasta el 19 de febrero del año 2043 (cuando tenga 53 años), ya que la condena incluye la prohibición de residir en la localidad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta por un espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos durante ese mismo periodo de tiempo. Sería libre sin que la familia haya podido llorar a su ser querido como corresponde. Pero esto no acaba aquí. Este viernes, frente a la Audiencia de Sevilla, se celebra un acto para recordar a aquella joven que tenía toda una vida por delante y a la que arrebataron todos sus sueños en un instante. Seguirán pidiendo justicia por ella.

