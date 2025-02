Este martes es el segundo día del juicio contra Luis Rubiales . El juicio comenzó este lunes con la declaración de la jugadora de fútbol, Jenni Hermoso, que tuvo que llegar a justificar durante su interrogatorio sobre por qué no lloró cuando fue besada sin consentimiento. Es lo que muchos esperan "de una buena víctima", que se muestre vulnerable, traumatizada y llorando.

Este uno de los errores que se comete en estos interrogatorios: la denunciante por una presunta agresión sexual justificándose. No es la víctima la que tiene que acreditar que ella no dio el consentimiento , sino que tiene que ser el autor del hecho el que acredite que había signos externos de consentimiento.

También se cuestiona, como le ha ocurrido a Jenni hermoso, su comportamiento tras los hechos: "No tengo que estar llorando en una habitación para dar a entender que eso no me gustó", ha dejado claro ella. Esto puede llevar a su humillación o a que se sienta menospreciada.