¿Se pueden devolver alimentos en el supermercado?

En las compras realizadas directamente en tiendas físicas, la legislación española no obliga a los comercios a aceptar devoluciones de productos que no presenten defectos o no estén en mal estado. Por lo tanto, la aceptación de devoluciones de alimentos queda a discreción de cada supermercado, según sus políticas internas. Por ejemplo, Carrefour permite la devolución de productos adquiridos en sus establecimientos físicos, siempre que se presenten en su estado original y con el ticket de compra correspondiente.