Bomberos de la Diputación y Policía Local, que confirmaron el final de la víctima fallecida

Muere un niño de 13 años en Sevilla, del equipo infantil Peloteros, de forma repentina

Compartir







La colisión entre los dos turismos ha ocurrido este lunes, 12 de enero, en San Juan de Aznalfarache, en la provincia de Sevilla. El accidente de tráfico se ha saldado la vida de un varón, y ha dejado a otra persona de carácter grave herido, según han confirmado los servicios de emergencias 112, al medio.

A consecuencia de la colisión, uno de los turismos salió de la vía, cayó por un terraplén e impactó contra un árbol

El accidente ha tenido lugar en esta localidad sevillana, sobre las 14:40 horas del lunes, en el momento del hecho ocurrido algunos de los testigos alertaron a los servicios de emergencias de lo que había ocurrido, ha sido en la Avenida Cuesta de Cross, del ya mencionado municipio sevillano.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y Policía Local, que confirmaron el final de la víctima fallecida.