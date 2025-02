El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que se estima afecta entre tres y cinco personas de cada mil . Su cerebro tiene un funcionamiento distinto, diferente, que les hace percibir el mundo y responderle de una manera distinta. Está extendida la creencia de que las personas con autismo son extremadamente introvertidas, pero hoy hemos estado con algunas de ellas que demuestran que esto no es siempre así. Informan Silvia Asiain, Óscar Arnaiz y Ricard Martín.

Empezamos Ainhoa Castaño , una joven con trastorno del espectro autista dedicada a l a investigación y divulgación en este campo . Cuenta que para ella es complicado entender "todo el tema no verbal" y que es incapaz de "apreciar los diferentes tonos en una conversación". Ello se traduce en que " puede sonar borde cuando realmente estoy intentando decir literalmente lo que acabo de decir"

Ainhoa confiesa que para ella "las personas no autistas hacéis cosas que para mí no tienen ningún tipo de sentido, no tienen lógica". Confiesa que "percibe el mundo de una manera diferente", una diferencia que trata de explicar a través de las redes sociales porque "cuando se escapan esos matices es complicado entenderse", algo que requiere "de bastante esfuerzo mental".